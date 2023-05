Klub der jungen Geschichten Mission: Fail Colin Indergang, Zug, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Aber beginnen wir von ganz vorne. Wir schreiben den 25. Januar 2023. Ich war ein Afghanistan- Veteran, der von seiner Frau und Kindern verlassen wurde. Ich wohnte in einer WG mit 3 meiner früheren Mitstreiter. Wir waren alle sehr unterschiedlich, Sam, ein Computergenie, David, ein Helikopterpilot, Kevin, ein Sprengstoffmeister und ich, ein ehemaliger Colonel einer Spezialeinheit. Doch hatten wir alle etwas gemeinsam, wir waren alle verarmt und hatten niemanden mehr ausser uns. Deshalb hatten wir uns alle beschlossen etwas zu stehlen und da wir Herausforderungen liebten wollten wir eines das meistgesicherte Ding der Welt stehlen.

Die Idee kam von Sam, der sich über einige Webseiten über diesen Gegenstand informiert hat. Wir planten alles monatelang, überwachten die Pausen der Wachen, spionierten die Sicherheitsmassnahmen aus, überwachten die Ausgänge, die Besucher, die Zeremonien und legten uns einen Fluchtplan zurecht. Alles war perfekt geplant.

Als dann der Tag kam spürten wir alle unsere Anspannung. Und dann, da war er, der Tag, auf den wir alle gewartet hatten, … und wir verschliefen. Sam, der eigentlich die Wecker stellen sollte, ist gegangen und hatte uns einen Brief auf dem Tisch gelassen: «Ich kann das nicht», Kevin: «Ich kann das nicht, was soll ‘ich kann das nicht’ bedeuten?!». Er hatte uns verlassen, Sam der alles geplant hatte, hatte uns einfach so verlassen. Aber wir konnten jetzt keinen Rückzieher mehr machen, wir mussten das durchziehen und darum gingen wir trotzdem.

Da standen wir nun mit einem Teammitglied weniger und mit 2h Verspätung. Wir schauten den Mauern des Hauses empor, indem sich der grösste Stolz einer Königsfamilie befand. Die Crown Jewels, ja richtig gehört, wir wollten die Crown Jewels stehlen. Wir wollten das erreichen bei dem zuvor 1671 Thomas Blood gescheitert ist. Ich und Kevin gingen in die Räume der Crown Jewels, während David alles für unsere Flucht bereitmachte. Da waren sie, die Crown Jewels, Englands ganzer Stolz und bald in unserem Besitz. Dafür mussten wir sie aber erst kriegen. Kevin drückte das Brandmeldesystem und innert weniger Minuten wurde das Gebäude vollständig geräumt, aber wir versteckten uns in alten Ritterrüstungen. Nachdem alle draussen waren und wir noch einige Minuten warteten, sprengten wir zuerst ein Loch in die Decke und dann sprengten wir den Boden des Sockels, auf dem hochgesicherten Glaskasten mit den Kronjuwelen, weg. Pünktlich hörten wir über uns Rotorengeräusche, David liess das Seil herunter und wir hängten den mehrere Tonnen schweren Sockel mit der Krone an den «Sea Knight»-Helikopter. Wir stiegen auf die Strickleiter neben dem Seil und er zog uns hoch. Unter Sirenengetöse, Kugelhagel und Schreien flogen wir davon.

Als wir zurück bei unserer Wohnung waren, inspizierten wir unseren Fang. Plötzlich schrie Kevin: «Eine Kopie!». Tatsächlich hatte er recht, es war eine Kopie, da wir aber keine Zeit hatten als wir ihn gestohlen haben, konnten wir nicht überprüfen, ob er echt war. Und schlagartig fiel es mir wieder ein, heute war der Tag des jährlichen Reinigens der Kronjuwelen. Wir hatten also alles für nichts getan! Dann hörten wir ein Klopfen an der Tür, als wir hingingen wurden die Fenster gesprengt, die Türe eingetreten und die Spezialeinheit CTSFO stürmte unsere Wohnung und nahm uns fest.