Klub der jungen Geschichten Mona und das Rudel Nora F., Zug, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher das nichts schiefgehen könnte, Leider zu sicher

Es ist Dezember in Schweden. Luci das 9-jährige Mädchen war am Spazieren, mit Mona. Mona und ihre Besitzer wohnen in einer schwedischen Villa.

Luci und Mona sind beim Wald. Die beiden liebten diesen Wald.

Immer wenn sie am Anfang vom Wald sind,

kamen 2 Eichhörnchen Fritzi und Tomi. Doch als sie heute am Waldanfang waren, war alles ruhig.

«Vielleicht sind die Rabauken ja irgendwo.» Dachte Luci.

Sie ging in den verschneiten Wald und lies Mona von der Leine. Mona verschwand. Luci ruft, aber niemand kam. Luci hörte ein Bellen! Sie ging durch das Dickicht.

Als sie an einer Lichtung war ging sie zu Mona, die freudig mit dem Schwanz wedelt.

Sie nahm Mona an die Leine. Da Fritzi! «Was ist passiert?» Fragt Sie! «Ich habe mit Tomi gespielt» er deutete auf Tomi, der neben ihm sahs. « Doch plötzlich hat uns ein Wolfsrudel gejagt. Einer ist mir auf die Pfote gestanden.» «Aber es gibt doch gar kein Wolfsrudel im Farnholzwald?!» Sagte Luci.

Wölfe, etwas absetzt!!» Sie ging zu den Wölfen. «Hallo. Ich bin Luci. Was führt Sie hierher?».

«Mein Name ist Frederick 2.0 Fredi. Ich und mein Rudel wohnen schon lange hier, in unserem Gebiet haben uns Menschen vertrieben. Jetzt sind wir hier!» Luci sah Fredi an.» Du darfst zurück in dein Gebiet gehen, ich sage es meinen Papa.» «Okay, wir werden zurückkehren.»

« Hi. Ich bin Luna. Ich kann ihnen gerne zeigen, wo ihr Gebiet ist. Ich werde nicht als Abendessen verspeist!» sagte ein Hase «Natürlich» sagte Fredi. Luci nahm Monas Leine und lief mit ihr wieder durchs Dickicht mit Luna und dem Wolfsrudel. Als sie rauskamen, blieben alle stehen, denn vor ihnen war der Sonnenuntergang! «WoW» Dann winkte Luci zum Abschied und das Wolfsrudel, Luna verschwanden im Wald. Lucis Mama nahm Fritzi und ging in das kleine Haus neben der Villa, denn dort war die Praxis von ihr. Sie legte Fritzi auf den Behandlungstisch. Sie untersuchte seine Pfötchen. « Das sieht gut aus. Ich bringe ihn mal in den Fitness Parcours» Luci ging schon mal vor. « So Fritzi, hier wirst du zeigen, ob du in die Wildnis darfst» sagte ihre Mama, die jetzt neben ihr stand. «Stellst du es bitte auf Stufe 5. das Grösste für Eichhörnchen. Ich bin mir 1000% sicher das nichts schiefgehen könnte.» «Fritzi liebt das Rennen, aber ob er 5 schaft, weiss ich nicht!» flüstert Luci. «Was hast du gesagt?» Fragte ihre Mama. «Ach nichts.» «Also Fritzi los.» Fritzi rannte durch den Parcours. Doch dann passiert es! Fritzi knickte. « Oh nein» sagte Luci! Dan rannte sei auf ihn zu! Dann nahm Frau Sofa Fritzi auf den Arm. «Ich glaube, wir waren zu sicher.» Sie gingen in den Röntgenraum. »Hälst du kurz Fritzi.» Frau Sofa gab Fritzi behutsam in Lucis Händen. „Jetzt können wir ein Röntgenbild machen. «Vorsichtig legte Luci Fritzi auf den Tisch. Frau Sofa ging in den kleine neben Raum, wo man die Röntgenkater steuern kann. Luci ging auch. Schon ist das Bild gemacht. «Das sieht nicht gut aus.» «LLLLLLLAAAAAAAA» dudelt es plötzlich und Frau Sofa nahm das Telefon hervor. « Oh guten Abend» Frau Sofa verschwand kurz, und Luci holte schon mal Verbandszeugen und eine Schiene. « Tomi komm» Tomi rannte heran. «So rum» schnell hat sie den Verband gemacht. Stolz zeigte sie diesen ihrer Mama, die mit ihrem Papa kam « Fritzi darf mit Tomi in eine Praxis, dort haben die 2 dann ein Zimmer für sich, für 4-5 Tage. Ah und wie ich sehe hast du ein Gipsverband gemacht, sehr gut» sagte Frau Sofa,» Mona könnte doch einen Freund oder eine Freundin haben, und deswegen darfst du ihr den neuen Hund auswählen.» Sagte Herr Sofa. Und was für ein Hund erfährst du in Band 3.