Klub der jungen Geschichten Mona und die Komplikationen Lara, Zug, 4. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher! Denn die Familie Sofa hat sich entschieden einen zweiten Hund zu kaufen, nämlich einen Lagotto Romangnolo namens Tim. Heute war der Abholtag. Die Familie Sofa hat sich sehr darauf gefreut. Zuerst mussten sie 4h fahren. Auf der Fahrt in Richtung Nordschweden hat Lusi die ganze Zeit gefragt: »Sind wir endlich da?» «Ja, wir müssen nur noch 20min fahren.»

«Wir sind da», sagte Frau Sofa. «Endlich!!»

Als Tim auf die zugerannt ist, ist ihnen sofort das Herz aufgegangen. Es stand fest, dass wir Tim nach Hause nehmen, und zwar heute noch! Jetz nur noch 4h zurückfahren. Ou nein, wir müssen noch das Zubehör für ihn kaufen. «Gehen wir in Maxizoo?» Wir laufen ein Bettchen, eine Hundebox, Halsband, Leine, Knochen und Spielzeuge. Als wir zurück im Auto waren, hat sich Tim sowas von gefreut, dass wir ihn sehr lange gestreichelt und gelobt haben. «So Tim», sagte Frau Sofa, «jetzt müssen wir nur noch 4h zurückfahren und dann kannst du deine neue Freundin kennenlernen, du wirst sie lieben.»

Als sie wieder zuhause waren, haben Tim und Mona sich beschnuppert und sie spielten stundenlang miteinander.

5 Wochen später: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Mona Welpen haben könnte. Endlich ist Mona schwanger. In vier Wochen ist es so weit, die ganze Familie. Tim und Mona gehen zusammen noch in die Hundeschule, doch Mona ist ja ganz schwanger und deswegen kann sie nicht mitgehen. Tim geht heute und die nächsten achtmal alleine. Nachher hat Mona noch ein Ultraschalltermin bei Doktor Dögen. Der ist zwar nett, aber seine Haare haben zu viel Schel. In der Hundeschule hat Tim es super mitgemacht. 20min später bei Doktor Dögen in der Tierarztpraxis, hat das Ultraschallgerät gezeigt, dass alles in Ordnung ist und dass es 8 Welpen gäbe, und zwar in eineinhalb Wochen kommen sie schon. Eineinhalb Wochen später: Heute wäre der Geburtstermin fällig. Drei Tage später ist es so weit: Die Welpen kommen zur Welt. Doch es gibt Komplikationen bei der Geburt: Ein Welpen ist steckengeblieben! Frau Sofa konnte schnell handeln. Fast war es zu spät! In den letzten 3min hat sie den Welpen in aller Eile mit einer Saugglocke auf die Welt gebracht. Doch das war erst das Erste und es sollen ja noch sieben andere Welpen zur Welt kommen. «Mona hat im Moment genauso wenig Energie wie ich», dachte Frau Sofa. «Aber wenn Mona k.o. ist, gib es nur noch mehr Komplikationen und das fehlt mir jetzt gerade noch. Mona war aber so stark und hat eins nach dem anderen zur Welt gebracht. Da ging es mir auch schnell wieder viel besser. Frau Sofa sah sehr erleichtert aus. Frau Sofa waschte das ganze Blut der Welpen ab. Dann sind sie in aller Eile zu der Mutter gerannt und haben sehr lange Muttermilch getrunken. Mona musste sich von der Geburt zuerst Mal erholen und hat sich ausgeruht und eine Runde geschlafen. 10Tage später haben die ersten Welpen ihre Augen langsam geöffnet. Die Welpen spielten miteinander und als Lusi von der Schule nachhause gekommen ist, hat sie sofort mit Mona, Tim und den Welpen gespielt. Doch plötzlich ist Frau Sofa eingefallen, dass alle Welpen noch keinen Namen haben. Sie hat Lusi gerufen und ihr gesagt: «Lusi wir haben für die Welpen noch keinen Namen.» Lusi sagte: «Wie wäre es, wenn alle Welpen nach einem Süssgetränk benennt werden?»

«Perfekte Idee», sagte Frau Sofa, «wie wäre es mit Fanta, Cola, Sprite, Eistee, Sirup, Pepsi, Sinalco und Limo?» Sie trainierten Sitz, Platz bis zum Abholtag. Dann wurden alle Welpen abgeholt und die Familie Sofa züchtete weiter.