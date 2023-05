Klub der jungen Geschichten Mord am alten Bahnhof Jaël Brun, Ebikon, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Es fing alles an einem schönen, ganz normalen Tag an. An dem ich, wie auch an jedem anderen Tag, ein schwarzes Oberteil und eine Latzhose trug und ich wollte wieder einmal bei meinen schwarzen langen Haaren die Spitzen silbrig färben gehen. Weil ich erst 14 Jahre alt war, musste ich dafür zuerst meine Mutter um Erlaubnis bitten. Meine Mutter antwortete wie jedes Mal: «Natürlich darfst du dir deine Haarspitzen färben, aber sei bitte rechtzeitig zum Abendbrot wieder zurück Linh.» So hiess ich nämlich. Ich mochte den Namen Linh sehr, denn meine Grossmutter hiess auch so und ich liebte sie sehr. Doch als ich sechs Jahre alt war, starb sie leider plötzlich. Mein Vater hatte ich nie kennengelernt und Geschwister hatte ich auch keine. Also blieb mir nur meine Mutter. Ich antwortete also: «Ja, natürlich. Bis später. Ich hab` dich lieb!» Sie winkte mir zu und ich schloss die Haustür von unserem Holzhaus. Auf den Strassen von Lübeck war an diesem Tag besonders viel los, weil Sommerferien waren. Auf dem Weg zum Frisör sah ich plötzlich ein ganz in Schwarz gekleideter Mann, der eine blinde Frau überfiel. Ich rannte sofort zu der blinden Frau. Sie hatte schulterlange, blonde Haare und war sehr bleich im Gesicht. «Geht es Ihnen gut? Hat man Ihnen etwas gestohlen?», fragte ich besorgt. «Ja, mir geht es gut und nein der Mann hat mir nichts gestohlen. Aber er hat mir einen Zettel gegeben, obwohl ich blind bin. Die Frau gab ihn mir und ich las ihr den Zettel laut vor: «Heute Abend um 18.00 Uhr, am alten Bahnhof. Nimm 1 Million Euro mit, sonst …»

«Oh Gott!», schrie die blinde Frau geschockt. «Okay, wir müssen dem Täter eine Falle stellen. Wir treffen uns heute Abend am alten Bahnhof um 17.45 Uhr. Bis dahin habe ich mir einen Plan überlegt», sagte ich.

Pünktlich um 17.45 Uhr trafen wir uns am alten Bahnhof. Die Polizei war auch da. Das war nämlich mein Plan. Ich hatte die Idee, die Polizei anzurufen und dann mit ihnen abzumachen, dass sie sich verstecken, bis der Täter das Geld entgegennimmt.

Um 18.00 Uhr erschien der Täter. Die blinde Frau ging auf ihn zu und gab ihm das Geld. Die Polizei sprang aus ihrem Versteck und wollte den Täter festnehmen, doch er sprang nach vorne und packte die Frau am Arm und bedrohte sie mit einem Messer. Er sagte der Polizei: «Waffen fallen lassen, sonst passiert ihr etwas!» Doch die Polizei liess ihre Waffen nicht fallen, sondern ging Schritt für Schritt auf den Täter zu. Als der Täter das sah, stach er ihr mit einem Messer mitten ins Herz. Sie war sofort tot. Die Polizei ging zum Täter und legte ihm Handschellen an, während dem ich nur geschockt danebenstand. Unfähig etwas zu sagen, oder zu machen. Ich konnte mich erst wieder bewegen, als die Polizei den Täter ins Auto gedrückt und die tote Frau auch weggebracht hatten. Ich konnte es nicht fassen. Wir waren uns doch absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Anscheinen leider zu sicher.