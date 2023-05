Klub der jungen Geschichten Mord? Oder etwa nicht?! Salome Portmann, Werthenstein, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Rings um den Schrank lag viel Gerümpel, dem ich noch nie viel Beachtung geschenkt hatte. Doch diesmal war das anders. Zum ersten Mal sah ich, dass dort noch viele Sachen von meinem Vater rumstanden. Mir stiegen Tränen in die Augen, als ich an meinen vor fast 3 Jahren ermordeten Vater dachte. Von wem wurde bis heute nicht herausgefunden. Die Zeit verging, doch ich merkte es nicht. Ich stand einfach da und weinte. ,,Lilith’’, hörte ich jemand meinen Namen rufen. Eindeutig meine Mutter, Susanne. Ich wischte mir die Tränen aus den Augen. Dann ging ich nach oben. Aber der Schrank ging mir nicht aus dem Kopf. Der Duft von Pfannkuchen stieg mir in die Nase. Natürlich sah meine Mutter sofort, dass etwas nicht stimmte. ,,Was ist denn los?’’, sie schaute mich besorgt und fragend zugleich an. ,,Es ist nur’’, schniefte ich ,,dass ich wissen will, wer meinen Vater ermordet hat und wieso.’’ Nach einigen langen Sekunden seufzte sie und sagte: ,,Schatz, ich würde es doch auch gern wissen wollen, aber niemand weiss das.’’ Ich stand auf und rannte den Flur entlang, bis ich vor der Tür zum Keller stand. Irgendetwas zog mich magisch zum Schrank hin. Und da stand ich wieder, den Tränen nahe, als ich die Sachen meines Vaters sah. Doch ich nahm all meinen Mut zusammen und öffnete die Schranktür. Es hing ein Bild von meinem Vater an der inneren Wand. Aber noch etwas stach mir ins Auge. ,,Ein Türknauf!’’ , stiess ich überrascht hervor. Ich zog daran und die Tür liess sich problemlos öffnen. Dahinter war ein dunkler Gang. Vorsichtig lief ich ein paar Schritte. Nichts passierte. Also ging ich weiter, bis ich in einem rundlichen Raum stand. Ein Pult stand in der Mitte des Raums. Ein Brief lag darauf, sonst nichts. Vorsichtig näherte ich mich. Eduard stand darauf. Der Name meines Vaters. Ich nahm den Brief, der mit einer dicken Staubschicht überzogen war. Dann ging ich. Raus aus diesem gruseligen Raum. Ich lief, bis ich mich in meinem Zimmer wieder fand. Schliesslich faltete ich den Brief auf und las.

Lieber Eduard

Du kennst mich wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich bin der, den du schon immer gehasst hast. Und dafür wirst du büssen. Morgen um 19 Uhr mit 10'000 Franken im Jakelli-Park auf der dritten Bank rechts. Sonst wirst du dein Leben lang nur noch Steinwände sehen.

Bis bald

Das Licht, das schon immer brannte, fing an zu flackern. Ich starrte auf den gelblichen Brief. Sekunden, vielleicht sogar Minuten vergingen, als ich endlich einen Entschluss fasste. Immer noch rennend kam ich im Flur an und schnappte mir das Telefon, um meinen besten Freundinnen anzurufen. Eine halbe Stunde später waren sie da. Zum dritten Mal an diesem Tag stieg ich die Kellertreppe runter. Meine Freundinnen folgten mir. Wortlos machte ich die Geheimtür auf, als Marella staunend sagte: ,, Wow, du hast eine Geheimtür im Keller und sagst nichts?’’ ,,Ich hab sie auch erst heute entdeckt!’’ Als wir im Raum standen, hielt ich ihnen den Brief hin. Die Tränen versuchte ich zurückzuhalten. Fragend schaute Alva mich an. ,,Eduard war dein Vater, stimmts?’’ ,,Ja’’, brachte ich hervor. ,,Leute, ich hab was entdeckt!’’ Sarina zeigte auf die Unebenheiten in der Mitte des Briefes. Wir liefen mit dem Brief in mein Zimmer. Dann schnappte sich Marella einen Bleistift und malte über den Brief. ,,Da! Eine Adresse!’’. ,,Da fahren wir jetzt hin!’’, rief ich. Wenig später sassen wir auf unseren Fahrrädern. Doch als wir da waren, war da nur ein verlassenes Fabrikgelände. Sehr enttäuscht kehrten wir wieder um und fanden nie heraus, was mit meinem Vater geschehen war.