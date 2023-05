Klub der jungen Geschichten Mörderischer Flug in der Achterbahn Häfliger Nick, Rickenbach, 6. Primar

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher…»

Samstag, 20.5.2023

«Es ist das perfekte Wetter, um die neue Achterbahn zu testen! »,

murmelte ein älterer Mann. Der Mann hiess McLarry.

McLarry war der Besitzer des Freizeitparks «Super Spass» und liebte es neue Bahnen zu testen. Dies machte er meistens mit einer Stuntpuppe. Aus Sicherheitsgründen versteht sich.

Er stand bei der Bahn und staunte über die Grösse. Da rief Harry, ein dicklicher Mann der für die Transporter zuständig ist. Er hatte schlechte Nachrichten. «McLarry, der Transporter mit der Stuntpuppe kann nicht kommen. Er hat einen platten Reifen und kann seine Ladung erst in fünf Tagen hierherbringen. » McLarry war entsetzt: «Was so spät erst! Wir brauchen diese Puppe dringend! » Da meldete sich der Teamleiter Ben der Gruppe Fahrgeschäfte, der die schlechte Nachricht mitbekommen hatte: «Ich könnte die Ultra Booster Taycoon testen! Ich liebe brutale Achterbahnen! » McLarry war verblüfft. Er überlegte nicht lange und besiegelte es mit einem Handschlag. «Weisst du was Ben? Du bekommst eine Jahreskarte für den ganzen Park!» Ben war einverstanden. Die Testfahrt soll morgen um 09:00 Uhr stattfinden. Der Tag verging. Doch in der Nacht betrat eine dunkle Gestalt den Park. Sie lief zur Bahn und sägte alle Sicherheitsbügel der Ultra Booster Taycoon an. Der nächste Tag brach an und alle Mitarbeiter waren vor Ort. Bereit für die Testfahrt von Ben. Alle spürten die Spannung des Teamleiters, Ben zitterte ein wenig, aber er freute sich auf die Testfahrt. Er stieg in den Wagon und klappte den Sicherheitsbügel zu. Der Zug raste mit voller Geschwindigkeit los. Er fuhr auf den doppelten Looping zu! Ben schrie laut: «Ahhhhhhhhh!» Und fiel aus 120 Meter aus dem Wagon. Er knallte auf den Boden.

Ein Riesentumult! Alles ging schnell! McLarry und die anderen Mitarbeiter rannten zu Ben. Jemand rief den Notruf an. Die Polizei und die Ambulanz kamen innert 15 Minuten. Die Polizei untersuchte den Tatort. Sie fand schnell heraus, dass die Sicherheitsbügel angesägt wurden.

Zweieinhalb Tage vergingen. Irgendwo in einem kahlen Büro klingelte das Telefon. Es war das Büro von Inspektor Caruso. Caruso war ein Privatdetektiv. Er nahm den Anruf an und sprach: «Hallo, hier spricht Inspektor Caruso, Spezialeinheit des Verbrechens. » «Guten Tag Herr Caruso, ich bin McLarry und mir gehört der Freizeit Park Super Spass. Vor zweieinhalb Tagen starb mein bester Mitarbeiter, der eine Achterbahn testen wollte. Er fiel aus der Bahn. Die Schossbügel wurden angesägt. Können Sie herausfinden, wer diese Sabotage gemacht hat? » Inspektor Caruso nahm den Auftrag an. «Ja ich werde Ihnen helfen. Treffen wir uns Morgen um 07:00Uhr bei dem Eingangstor des Parks? » «O.k.! » Am nächsten Tag kam Caruso pünktlich, um den Tatort zu untersuchen. Caruso befragte alle Mitarbeiter und suchte den ganzen Park ab. Da entdeckte er beim leerstehenden Gebäude vom Hausmeister eine kleine Kamera. Er staunte nicht schlecht, als er mit seinem Spezialgerät die Aufnahmen der letzten Tage wiedergeben konnte. Die Polizei musste das übersehen haben. Nun holte er alle zum Tatort. «Ich habe gesehen, wer der Täter ist! » begann Caruso. Alle staunten. «In der Nacht bevor der Unfall passierte, hatte die Überwachungskamera alles aufgezeichnet. Ein Windstoss wehte für einem Moment die Kapuze des Täters weg.» Ein Mitarbeiter rief laut: «Wer ist der Eindringling?» «Brian Johnson ist der Täter!» Es wurde still. Brian rannte wie der Blitz weg. Doch als er beim Eingangstor ankam, stand dort bereits die Polizei und hielt ihn fest. Caruso drehte sich zu McLarry und berichtete: «Brian wollte den Park Super Spass ruinieren, um klarzumachen, dass Sie so ein grosser Park nicht leiten können. Sie hätten ihn nie beachtet.»