Klub der jungen Geschichten Mysteriöser Fall für junge Frau Alena Jauch, Silenen, 5. Primar

(chm)

«Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück.»

Die Obdachlose meinte: «Ich bin gar nicht obdachlos, ich warte nur auf eine Freundin». Sie gab mir 10 Franken zurück, obwohl ich ihr nur 2 Franken gegeben hatte. Ich ging weiter die Strassen herunter. Es fühlte sich komisch an, weil mir immer wieder schwindelig wurde.

In der Bäckerei angekommen, nahm ich mir ein Sandwich und wollte bezahlen, doch die Verkäuferin sagte, es sei umsonst. Also ging ich wieder aus der Bäckerei. Komischerweise konnte ich nichts sagen zu der Verkäuferin. Ich ging zum Fluss. Es waren sehr viele Leute da, als mir plötzlich schwarz vor den Augen wurde.

Nach ein paar Minuten, Stunden oder sogar Tagen wachte ich auf. Neben mir waren zwei Ärzte und eine Polizistin. «Sie sind im Krankenhaus. Wir haben den Verdacht, dass ihnen K.O.-Tropfen verabreicht wurden», meinte der Arzt. Ich war geschockt. Die Ärzte verliessen das Zimmer, die Polizistin blieb. «Möchtest du mir erzählen, was passiert ist?», fragte die Polizistin. «Ich, ich weiss es nicht. Mir wurde schwindelig und dann plötzlich schwarz vor Augen. Der ganze Tag war schon sehr komisch», sagte ich. Daraufhin fragte die Polizistin: «Weist du denn, wann man dir hätte K.O-Tropfen geben können?» Daraufhin meinte ich: «Nein». Die Polizistin verabschiedete sich und nach ein paar Stunden konnte ich das Krankenhaus verlassen.

Ich beschloss, selbst den Fall aufzunehmen, da die Polizei sehr langsam arbeitet im Fall von K.O-Tropfen. Ich ging zuerst zum Fluss. Genau an diese Stelle, bei der mir gestern schwarz vor Augen wurde. Ich war sehr geschockt. was ich da fand. Nämlich einen braunen Pullover und daneben ein kleines Fläschchen K.O-Tropfen. Von irgendwo kannte ich diesen Pullover, ich wusste aber nicht woher. Ich nahm das Beweisstück mit nach Hause. Zu Hause war mein Freund, der über alles Bescheid wusste. «Ich habe dieses Fläschchen und den Pullover am Fluss gefunden», meinte ich zu meinem Freund. «Du als ehemalige Polizistin wirst das schon schaffen», sagte mein Freund zu mir.

Am nächsten Tag ging ich zu meiner besten Freundin und erzählte ihr alles. Sie war sehr geschockt und meinte: «Dann kochen wir jetzt gemeinsam.» Wir hatten noch einen schönen Abend zusammen.

Eine Woche später wurde ich von Luisa, meiner Besten Freundin, zu einer Party eingeladen. Als ich da ankam, waren sehr viele Leute da, die ich noch nie gesehen hatte. Ungefähr eine Stunde später ging ich ins Wohnzimmer. Mein Blick fiel auf ein eingerahmtes Bild mit ihrer Familie.

Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Sie trug auf dem Bild den braunen Pullover mit der Krone. Genau jenen, den ich am Fluss gefunden hatte. Ich verabschiedete mich von Luisa und ging ins Treppenhaus. Ich rief sofort die Polizei, die mir zum Glück sofort half. Linus, mein ehemaliger Arbeitskollege kam. Wir stürmten gemeinsam die Wohnung und baten alle zu gehen, dann konfrontierten wir Luisa. Ich war sehr geschockt, denn anstatt sich zu wehren, fing sie an zu weinen und gab ein Geständnis ab. «Du gingst mir so auf die Nerven. Ich wollte auch nur so glücklich sein wie du und mit deinem Freund zu leben war ein Traum von mir», sagte Luisa schluchzend. Für mich war der Fall jetzt abgeschlossen, denn die Polizei nahm Luisa fest. Zwei Wochen später war der Gerichtstermin und Luisa wurde zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt.

Später stellte sich heraus, dass Luisa bei mir in der Wohnung war und die K.O-Tropfen in meine Wasserflasche gefüllt hatte.

Jetzt konnte ich endlich wieder normal und in Ruhe leben.