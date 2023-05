Klub der jungen Geschichten Mystery Closet Ladina Lienert, Meien, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich rannte in das Zimmer meines Bruders und holte einen Baseball Schläger. Danach rannte ich wieder nach unten in den Keller und öffnete langsam die Schranktüre. Was ich dort fand, wunderte mich, denn es war nicht das, was ich erwartet hätte. In dem Schrank stand nur ein sehr alter Computer mit einer Tastatur. Ich versuchte den Computer anzustellen und wer hätte es gedacht, der Computer funktioniert sogar noch. Aber nur schnell, dass ihr es checkt:, Ich bin Kayla und bin 12 Jahre alt. Diese Geschichte spielt im Jahr 2015. Also weiter zur Geschichte. Leider brauchte man das Passwort, dass man in den Computer reinkommt. Ich habe dreimal versucht einen Code einzugeben, aber als das dritte Mal nicht funktioniert hatte, dachte ich, dass ich es lieber lassen sollte, nicht dass es den Computer sperrt oder sowas. Ich studierte eine Weile im Keller, was das Passwort sein könnte, aber mir fiel nichts ein. Ich ging wieder nach oben, weil ich sicher war, dass es bald das Abendessen geben würde. Als ich oben war, fragte ich meine Mutter wie lange es noch dauert, bis wir essen können. ,, In 5 Minuten, Schätzchen‘‘, antwortete meine Mutter. Weil ich in den 5 Minuten nicht mehr wirklich etwas machen konnte, dachte ich, dass ich ein bisschen mit unserem Hund namens Chino sein sollte. Ich kraulte ihn am Hals, weil er das sehr mochte. Da erinnerte ich mich, dass ich mal eine Zahlenkombination auf seinem Halsband-Anhänger gesehen hatte. Ich schaute den Anhänger noch mal genau an. Die Zahlenkombination konnte man kaum noch lesen, aber wenn ich mich nicht irrte, stand darauf: 1 9 3 9. Gerade als ich wieder in den Keller rennen wollte, rief mein Mutter‘‘: ,, Abendessen Kinder. Ach Mensch! Ich wollte doch gerade die Zahlenkombination ausprobieren, aber das muss wohl bis nach der Schule warten.

Nach der Schule: ,,Kayla‘‘, sagte der Lehrer, ,,Ich muss mit dir sprechen‘‘. ,,Ja, Herr Fürst?‘‘ ,,Du bist doch sonst immer so konzentriert in der Schule, aber heute warst du wie in einer anderen Welt. Was war los?‘‘ ,,Ich freue mich eben sehr auf etwas. Das ist aber streng geheim.‘‘ ,,Aha. Ich hoffe, morgen bist du wieder konzentrierter‘‘, sagte Herr Fürst. ,,Ja, Herr Fürst, das werde ich sein.‘‘

Endlich zuhause. Ich muss TONNENWEISE Hausaufgaben machen; für zwei Tests lernen, einen Bericht schreiben, Stellwerk Prüfung machen und ein Pong Spiel auf Scratch bearbeiten. Ein Kinderspiel. Wenn ich schnell fertig bin, alles schön schreiben will und gut lerne für die Tests sollte ich so ungefähr in 4 Stunden fertig sein.

,,Ah, endlich fertig, das ging lange!‘‘ Schnell in den Keller, ich kann keine Minute länger warten. Ich stellte den Computer an und gab die Zahlenkombination ein. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Die hintere Schrankwand fing an zu rütteln und dann ging sie plötzlich auf. Es gab eine riesige Staubwolke, weil sie so lange schon niemand mehr geöffnet hat. Ich lief langsam rein und was ich dort sah, schockierte mich. Es schwebten zwei Lichter rum. Ich fragte ängstlich: ,,W…wer und was s…seid ihr?‘‘ Da erklang eine Stimme die sagte: ,,Kayla, ich bin’s, dein Opa, besser gesagt ich bin nicht dein Opa direkt, sondern ich bin die Seele von deinem Opa. Nimm diese uralte Münze und mein Tagebuch, lies es durch und du weisst mehr über mich und die zweite Seele, die hier herumschwebt, aber versprich mir, gib niemals mehr den Code ein. Sonst passiert etwas Schreckliches!‘‘ ,,Aber Opa‘‘ ,,Kayla, befolge meine Anweisungen und dir und deiner Familie wird nichts passieren.‘‘

Wie es weiter geht, schreibe ich in einer anderen Geschichte.