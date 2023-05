Klub der jungen Geschichten Nicht alles ist echt…. Marie-Louise Schätz, Zug, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Unsere Welt endet bald. Ich muss es von Anfang erzählen. Ich war eine Alien Fan, ich fand sie toll und spielte immer mit meine Alien Spielzeuge und las immer meine Lieblings Alien Bücher. Ich hab auch eine tolle Familie, meine Eltern unterstützten mich immer und sagten «eines Tages siehst du sicher einen Alien! Meine Schwester Indie sagte immer «Aliens gibt es gar nicht.» Doch gibt es sagte ich, Wieso glaubt mir das niemand?! Als ich in die Schule gegangen bin sagte die Lehrerin «Hallo alle! Heute werden wir unsere neue Schülerin in die Schule Willkommen heissen!» Cool, es gibt ein neues Kind in die Klasse! Sie heisst Geometrie, alle lachten so laut und deutlich «hahaha was für ein Name ist das?!» «Ruhe!» Sagte die Lehrerin, sonst rede ich mit allen Eltern, was für Kinder sie in der Klasse haben, das andere Kinder auslacht! Das neue Mädchen setzte sich auf den Stuhl und ich sagte «du kannst meine neue Freundin sein!» «Cool» sagte sie. Ich sagte « ich heisse Gloria, wie geht es dir, wenn alle dich auslachten?» «Gut, ich bin mich drangewöhnt von anderen Kindern geplagt zu werden.» Sagte sie. Dann lachten wir ohne Grund! Nach der Schule wurden wir sofort Freundinnen. «Möchtest du zu mir zuhause kommen?» Sagte Geometrie. «Ja sicher!» Ich denke immer wieder, wieso sie Geometrie hiess, aber ich fragte das einfach nicht. Ihr Haus war riesig. «Wow wohnst du da?!» «Ja, schön, oder?» «Ja, ich frage mal meine Mutter ob ich zu dir nach Hause darf.» «ok» sagte sie. Als sie ja sagte rannte ich schnell zu ihr. Voll mit Freude klingle ich an ihrer Türe, und dann klopfte ich. «Ich bin es Gloria» «sie öffnet die Türe langsam und sagte sorry ich müsste etwas machen», «ist gut sagte ich.» «komm rein!» sagte Geometries Mutter. Wenn ich dort drinnen war sagte ich wieder «wow!! Es ist schöner da drinnen als aussen!» «Komm in meine Zimmer ich habe grossartige Menschen Figuren» «cool» sagte ich «spielen wir mit denen?» Sagte sie, «ja sicher!» Dort spielten wir aber nur dass wir Leute töten und so, dass war ihre Idee. Sie ging dann auf die Toilette und ich sah etwas auf eine Blatt Papier «Oh! Was ist denn das?» Dort hatte es eine Zeichnung und hinten stand: «Plan zum Erde beenden. Erst mache ich Freundinnen in der Schule, dann lade ich sie in mein Zimmer ein, und dann… Oh nein sie kommt! Mein Kopf drehte so fest! Sie wollte die Erde beenden und ihren Plan war Freundinnen zu machen und sie in ihr Haus einzuladen?! Ach, das sollte ich früher wissen. Geometrie sagte, wenn sie reinkam: «Wo gehst du hin?» «ich vergas das ich um 18:00 wieder zuhause gehen muss.» Ich rannte so schnell wie ich konnte und rannte aus der Türe und zur Strasse runter und fiel um. Au, meine Knie! Ich kann nicht stoppen das ist gefährlich! Als ich zuhause war hörte ich eine Brrrrr. «Was ist das?» Schreite ich. Ist das ein…UFO das sich in eine Auto verwandelt?! Warte…der Plan von Geometrie, ein UFO, das sich in ein Auto verwandelt…das muss ich schnell meiner Familie sagen!» Darauf erklärt meine Mutter « ja, ich sah auch bei mir in der Arbeit, so eine komische Person mit einem komischen Namen die hiess Frau Biologie und danach kamen andere komischen Personen mit komischen Namen, die hiessen: Frau Physik und Herr Flugzeug.» «Etwas stimmt nicht» sagte meinen Vater. «Wir müssen schnell von hier Verschwinden!» Dann verschwanden wir und ich weiss nun dass es wirklich Aliens gibt.