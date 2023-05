Klub der jungen Geschichten Nicht schon wieder! Fabia Omlin, Silenen, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir wollten unserem Lehrer einen Streich spielen, so dass ihm ein Kübel Schleim über den Kopf kippte. Er ging in den Kopierraum, um etwas zu holen. Das war unsere Chance. Doch leider hatte an diesem Tag Tim Geburtstag und seine Mutter brachte einen Kuchen in die Schule. Als sie zur Türe hereinkam, war sie voller Schleim und nicht zu vergessen, auch der Kuchen war voller Schleim. Das war ein trauriger Tag. Als unser Lehrer wieder ins Schulzimmer kam, ging Tims Mutter wütend aus dem Schulzimmer. Der Lehrer sagte, dass wir alles aufputzten und zur Strafe heute Nachsitzen müssen. Wenigstens war ich nicht allein und hatte Unterstützung von Lena, Noah und Luis. Meine Mutter freute das gar nicht, als ich ihr die Geschichte erzählte und sie zwang mich, bei Tim anzurufen und mich bei seiner Mutter zu entschuldigen.

Am Nachmittag nach dem Nachsitzen haben wir zu viert abgemacht, um unseren nächsten Streich zu planen. Wir schrieben viele Ideen auf. Nach einiger Zeit verleidete uns das Ganze und wir lungerten nur noch herum. Doch da stand Luis plötzlich auf und sagte: «Ich habe die Idee der Ideen.» Wir waren sehr neugierig, was er damit meinte und fragten gespannt: «Was für eine Idee?» Noah sagte, wir könnten Ferkel im ganzen Schulhaus losgehen lassen. Das war die Idee. Alle waren überzeugt, dass das endlich funktionieren könnte. Doch die Frage war nur noch, woher wir diese bekommen sollten? Lena sagte, dass der beste Freund von ihrem Onkel welche hätte. «Ich könnte ihn fragen und es euch morgen sagen.» Luis meinte aber, dass das ja gar nicht so lustig wäre, wenn wir sie nur ihm Schulhaus losgehen lassen würden.

Ich überlegte kurz, doch dann ging mir ein Licht auf. Wir könnten sie mit Nummern beschriften und eine davon auswählen, damit alle danach suchten. Alle meinten, dies wäre eine lustige Idee. Als uns Lena schrieb, dass wir die Ferkel bekämen, ging ich kurz in den Supermarkt, um abwaschbare Farbe zu holen.

Am nächsten Morgen war wieder Schule. Wir wollten am Nachmittag den Streich vorbereiten, aber am Morgen hatten wir noch einen anderen geplant. Wir wollten ein peinliches Video vom Lehrer auf dem Schulevent zeigen, doch leider fiel das WLAN aus. «Nicht schon wieder!» Wir hofften, dass mindestens ein Streich mal gut ging. Eigentlich sind wir Profis, was Streiche angeht. Naja, wir wollten es in der Pause dann der ganzen Klasse schicken. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, es ging schon wieder etwas schief. Noahs kleine Schwester, die ebenfalls an unserer Schule war, hatte uns erschreckt und als Lena das Video teilen wollte, löschte sie es aus Versehen. Ich fragte: «Hast du es in deinem Ordner von gelöschten Fotos und Videos?» Lena sagte enttäuscht: «Ich habe eingestellt, dass es alles automatisch löscht.» Sie seufzte: «Tut mir leid.» Noah wollte seine kleine Schwester beschimpfen, aber ich sagte, dass es keinen Zweck hatte und wir ja noch unseren grossen Streich hatten.

Als es endlich Zeit wurde, half uns der Bauer, die Ferkel zu beschriften. Wir liessen sie los und hatten einen riesigen Lach-Flash. Am nächsten Morgen in der Schule schrie unsere Lehrerin: «Da ist ein Ferkel unter meinem Schreibtisch.» Leider war es nicht mehr beschriftet, denn die Ferkel waren wohl in der Turnhalle. Aber es war trotzdem lustig. Am Mittag sammelten wir alle wieder ein, ohne dass es jemand bemerkte, und dann brachten wir sie schnell zum Bauer zurück. Wir erzählten ihm alles und er fand es anscheinend ganz witzig. Endlich ging mal nichts schief. Zumindest fast nichts.