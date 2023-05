Klub der jungen Geschichten Nichts ist wie es scheint Mara Auf der Maur, Kriens, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Letzten Sommer entschieden meine beste Freundin Ella und ich, endlich nur zu zweit Ferien zu machen. Schliesslich wurden wir beide 17 und fanden, es wäre an der Zeit, zusammen zu verreisen. Wir entschieden uns nach Südfrankreich zu fliegen. Alles war gebucht und geplant und wir waren startbereit. Als wir nach einigen Stunden Flug endlich ankamen, waren wir aufgeregt. Alleine, ohne Eltern zum ersten Mal in einem anderen Land. Das würde die beste Woche unseres Lebens werden.

Am Flughafen wurden wir von einem Taxi abgeholt und zu unserem Hotel gefahren. Als es Abend wurde, gingen wir in die Stadt, um essen zu gehen. Wir fanden das perfekte Restaurant. Das Essen war super und wir trafen sogar noch einen richtig netten Jungen. Er begann mit uns zu sprechen und stellte sich als Leon vor. Er sagte, er wohne in der Stadt und sei ebenfalls 17. Wir unterhielten uns eine Weile, dann lud er uns zu seiner Hausparty, am gleichen Abend, ein. Wir hatten nichts los, also gingen wir hin.

Sofort wurden wir von Leon begrüsst. Das Haus war schön geschmückt und es roch nach Popcorn. Wir amüsierten uns und genossen auch einige Drinks. Logisch, dass wir bald zur Toilette mussten. Da wir zum ersten Mal in diesem Haus waren, mussten wir sie suchen. Endlich fanden wir sie, das dachten wir zumindest. Wir öffneten die Tür. Ein bleicher, regloser Mann lag mit starrem Blick, in einer Blutlache am Boden. Seine Brust war voller Stichwunden. Wir waren komplett schockiert, als wir realisierten, dass dies eine Leiche war. Ella bekam Panik. Ich konnte mich fassen und versuchte einen kühlen Kopf zu bewahren. Aber auch mir wurde ganz mulmig. Wer würde auf einer Party jemanden ermorden und dann in einer Abstellkammer verstecken? Uns war das alles zu viel, deshalb verliessen wir die Party und sagten einfach, dass wir müde sind und deshalb ins Hotel gehen. Ich hielt es nicht für eine gute Idee, allen davon zu erzählen. Ich musste Ella davon überzeugen, dass es besser sei, wenn wir nicht für grosses Aufsehen sorgten. Aber wir waren komplett verängstigt. Unseren Eltern wollten wir aber nichts davon erzählen, da wir sie nicht beunruhigen wollten. Da Ella am nächsten Tag verständlicherweise immer noch sehr verstört war, dachte ich mir, dass wir uns einen schönen Tag am Strand machen könnten, um uns etwas abzulenken. Ella war einverstanden und wir packten unsere Tasche und gingen an den Strand. Es war ein wunderschöner Tag und so langsam entspannten wir uns. Nach einer Zeit gingen wir dann an eine Bar am Strand etwas trinken. Da sahen wir Leon. Was machte der wohl dort? Ella wollte ihn begrüssen, aber er schien sehr gestresst zu sein und er bemerkte uns nicht. Wir beobachteten ihn eine Weile und sahen, wie er mit einem anderen Mann sprach. Wir näherten uns und lauschten. Da hörten wir, wie er besorgt sagte: «Ich musste es tun. Er wollte aus unserem Drogengeschäft aussteigen. Ich kenne ihn, ich weiss genau, dass er mich verpfiffen hätte. Ich hatte keine andere Wahl.» Der andere Mann antwortete ruhig: «Jetzt ist es eh zu spät.» Wir waren wieder komplett geschockt. Leon ein Mörder? Wir packten unsere Sachen so schnell es ging, rannten zum Polizeiposten und erzählten dem Beamten alles.

Jetzt, ein paar Monate nach diesem Ereignis, lesen wir von der ganzen Geschichte mit Leon in der Zeitung. Er ist wegen Drogenhandels und Mordes zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Eines habe ich definitiv gelernt: Sich nicht von der netten Fassade einer Person blenden zu lassen.