Klub der jungen Geschichten Nichts wird uns trennen Malu Müller, Beckenried, 2. Oberstuffe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Wir gaben uns noch einen letzten Handschlag und stiegen anschliessend in unsere Wägen. Wir machten uns startklar für das Rennen. Wir gingen zum vereinbarten punkt und achteten dabei extra, dass niemand zusah. Wir rasten und flitzten durch jede Kurve. Wir hatten Spass, jedoch hörte ich irgendwann einen lauten Knall. Ich stieg so schnell ich konnte aus meinem Wagen hinaus und sah seinen Wagen komplett zerstört. In diesem Moment, als ich das sah, zerbrach ein Teil in mir, da ich wusste, dass ich ihn nie mehr sehen würde. Ich rief sofort den Krankenwagen an, doch vergebens. Als sie ankamen konnten sie mir nur ihr Beileid wünschen. Die Polizisten befragten mich noch vor Ort da ich nicht im Zustand war zur Wache zu gehen. Als ich zuhause ankam sprang ich in mein Zimmer hoch und verkroch mich unter die Decke. Tagelang hatte ich keine Kraft mich zu bewegen oder sonst was zu machen. Ich verlor meinen besten Freund nach Jahren, wegen einem illegalen Autorennen. Ich war allein und hatte niemanden mehr. Eine Woche nach dem Rennen war seine Beerdigung. Ich sah ihn noch ein letztes mal und er hatte wie immer ein Lächeln im Gesicht. Am nächsten Morgen als ich in die Schule ging, war es im Flur leise und ich konnte nicht anders ausser meinen Kopf senken. Ich machte mir jeden Tag Vorwürfe, dass ich es nicht vermieden hatte. Ich fiel in schwere Depressionen und Verlustsängste. Alle Therapien, die mir empfohlen wurden, brachten nichts. Ich wollte nur ihn erneut an meiner Seite haben und so weitermachen wie davor. Es war wie ein Monster, das mich überall verfolgte und mich nicht gehen lassen wollte. Ich machte neue Bekanntschaften in der Schule, doch ihn konnte niemanden ersetzen. Ich fing trotzdem an mit ihnen auszugehen, doch innerlich war ich tot. An einem Tag kam ein kleiner Junge auf mich zu, er hatte eine Zeichnung in der Hand, an der stand ein Mensch in der Mitte einer Brücke und ein schreckliches Monster auf einer Seite. Unter dem Monster gab es ein riesiges Feuer und über dem Monster herrschte schlechtes Wetter. Auf der anderen Seite stand ein Mann mit einem Durchgang zu ihm. Der Junge erzählte mir das jemand an einem anderen Ort auf mich wartete. Ich dachte sofort an ihn und wusste, dass er an mich dachte. Bevor ich an diesem einem Abend hinaus ging, nahm ich meinen Eltern ein Abschiedsvideo auf und erzählte ihnen alles. An diesem Abend war der Himmel voller Sterne. Ich spürte einen leichten Stich im Arm und schlief ein. Als ich aufstand, war ich an einem wunderschönen Ort. Ich schaute nach rechts und sah ihn, er nahm mich an der Hand und zeigte mir sein neues Zuhause.