Klub der jungen Geschichten Niemand ist so blind, wie die, die nichts sehen will Livia Ing, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Vorsichtig schaute ich mich um und versicherte mich, dass niemand in meiner Nähe war. Ich tastete mich an den Schrank heran und zog vorsichtig den Hebel, der aussah, wie ein Hammer mit zwei Köpfen, in meine Richtung. Plötzlich krachte es, das Licht ging aus und in der Luft hing ein ätzender Geruch, welchen ich nicht zuordnen konnte. Erschrocken und schweissgebadet erwachte ich aus meinem Traum. Ein bisschen benommen drehte ich mich zur Seite, bis ich schliesslich aufstand und zum Fenster ging. Traurig liess ich die kühle Luft über meine Wange blasen. Was war eigentlich los in letzter Zeit? Jede Nacht träumte ich von der Welt, wie sie wohl aussah und wie schön sie war. Doch in Moment waren es nur noch Albträume! In Gedanken versunken bemerkte ich gar nicht, dass meine Mutter den Raum betrat. „Guten Morgen“, sagte Mama und ich konnte förmlicfh spüren, wie sie mich abschätzend musterte. Ich wünschte mir, sie würde einfach vergessen, dass ich blind bin, was leider nie der Fall war. Mein Vater wohnte irgendwo im Norden Kanadas, obwohl ich ihn doch so oft bräuchte! Meine Mutter hatte seit meinem 2. Lebensjahr einen neuen Partner, was auch der Grund war, weshalb mein Vater Nemo abgehauen ist.

Heute war der zweite Tag, an dem ich zu Dorothea musste. Die Naturheilerin war erst seit kurzem im Dorf und wurde von den Leuten geradezu vergöttert. Für sie war es wie ein Segen, dass es eine Lösung gab, mich zu heilen. Die Dorfbewohner waren sogar bereit, die teure Behandlung zu zahlen, was mich nicht gerade freute. Denn jedes Mal betete ich, dass es nicht klappte, dass ich niemals etwas sehen werde, denn ich hatte Angst davor, die Welt mit eigenen Augen zu sehen. Anstatt Dorothea traf ich jedoch zwei fremde Personen. „Hallo“, sagte eine dunkle Stimme, die ich einem Mann zuordnetet. „Hi“, sagte ein Mädchen kurz darauf. Danach sprach mich der Mann freundlich an: „Kennst du eine Frau namens Dorothea?“ Bei der Erwähnung dieses Namens lief mir ein Schauer über den Rücken. „Ja“, sagte ich. „Was macht ihr hier?“, hörte ich prompt die eisige Stimme von Dorothea hinter mir, „verfolgt ihr mich, was ist hier los, Nemo?“ Bei diesem Namen erschrak ich. Nemo! Langsam und stumm bewegte ich mich fort. „Warte!“, rief das Mädchen hinter mir. Zögerlich blieb ich stehen. „Ich glaube, ich muss dir einiges erklären“, sagte sie nach verlegenem Schweigen. „Nemo ist mein Stiefvater, beziehungsweise war, und Dorothea ist…ist meine Mutter. Doch die beiden haben sich vor ein paar Wochen getrennt. Deswegen war ich so sauer, denn ich mochte Nemo sehr gerne. Nemo hat mir angeboten, mich zu adoptieren. Meine Mutter hat uns dann verlassen und ich wusste nicht, wohin sie ging. Bis jetzt. Wir haben sie gesucht, weil sie Nemo noch etwas schuldete. Tja und jetzt sind wir hier.“ Mir fehlte die Sprache. ,,Wie heisst du eigentlich?” ,,Ich bin Adrina und ich… Ich habe einen Vater der auch Nemo heisst....”, weiter kam ich gar nicht. ,,Waas! Nemo hat mir immer erzählt, dass er eine Tochter namens Adrina hätte, was mich immer eifersüchtig gemacht hatte!” Das Mädchen war total ausser sich.

Danach klärten sich viele Dinge nacheinander auf. Sou, so hiess das Mädchen, erklärte mir, dass man eine Sehbehinderung nicht heilen konnte und so flog auf, dass Dorothea alle betrogen hatte. Nach einem langen Gespräch hatten wir beschlossen, dass ich mit Nemo und Sou nach Kanada ging. Doch es war kein Ende. Es war ein Anfang von etwas Neuem.