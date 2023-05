Klub der jungen Geschichten NNP-Betrug? Ron Shabanaj, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

NNP-Betrug?

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher, denn wir dachten wir haben den Dieb schon und es wird nichts mehr geklaut, doch im Tresorraum schaltete sich der Bewegungsmelder an.

Eines Tages trafen wir uns die NNP (Naomi, Nick, Paul) in unserem Baumhaus. Naomi war die Anführerin unserer Bande und war mutig, stark und hilfsbereit. Paul war mutig, stark und ehrgeizig. Es war sehr heiss, darum fragte ich Naomi und Paul ob sie eine Cola wollten. Sie sagten: «Ja», also kletterte ich vom Baumhaus runter und wollte uns eine Cola an der Tankstelle kaufen doch da kam Kommissar Kraysi Jr. und sagte: «Kommt schnell mein Vater wurde erstochen!». Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Wer war denn so böse und tötete Kommissar Kraysi. Er war doch immer so nett und lustig. Ich rief Naomi und Paul und erzählte es ihnen, sie waren genauso geschockt wie ich. Wir gingen zur Polizeistation um zu erfahren was passiert war. Es stellte sich heraus das er mit einem goldenen Messer getötet wurde und seine Leiche im Haus von Roligoi gefunden wurde. Das Haus von Roligoi war ein verlassenes Haus, niemand traute sich mehr in das Haus zu gehen, weil es dort gespukt hat. Ausser die Polizei die waren ja auch immer zu dritt unterwegs. Wir bekamen den Auftrag, dass wir das Haus untersuchen müssen. Doch ich wusste nicht ob ich das machen sollte, weil ich Angst hatte. Wir bekamen eine ganze Ausrüstung mit Taschenlampen, kugelsicherer Weste und so weiter. Als ich es meinen Freunden sagte, dass ich das ich das nicht machen wollte sagten sie: «Sei doch kein Angsthase wir sind zu dritt!» Ich war mir nicht sicher ob ich das machen wollte, doch ich wollte sie nicht enttäuschen also stimmte ich zu. Am nächsten Tag trafen wir uns um 18:00 Uhr vor dem Haus doch Paul war nicht da also fragte ich Naomi wo er sei. Naomi sagte das er nicht komme, weil er Fiber habe. Ich und Naomi betraten das Haus und es war sehr dunkel, staubig und kalt. Die Aufzeichnung von Kommissar Kraysi’s Leiche war immer noch da. Naomi sagte, dass wir überall im Haus Bewegungsmelder aufstellen sollten, also verteilten wir überall im Haus Bewegungsmelder. Plötzlich schaltete sich einer an, ich und Naomi rannten sofort in das Zimmer und sahen einen Jugendlichen. Er wühlte im Schrank herum und das war ein Beweis, dass er ein Dieb war, vielleicht sogar der Mörder. Naomi nahm ihr Elektroschocker und schockte den Jungen. Ich fesselte ihn und band seine Füsse zusammen. Als er aufwachte fragten ich und Naomi ihn aus doch er sagte, dass er niemanden getötet hatte und nichts gestohlen hatte. Doch ich und Naomi waren uns einig, dass er Kommissar Kraysi getötet hatte. Wir waren uns absolut sicher, dass nichts mehr schief gehen kann. Leider zu sicher den der Bewegungsmelder schaltete sich im Tresorraum an. Ich und Naomi rannten sofort zum Tresorraum und wir sahen PAUL. Ich und Naomi fragten ihn was er hier macht, doch er sagte nichts und nahm ein goldenes Messer aus der Tasche und wollte auf Naomi zustechen doch ich schlug ihn mit einem Holzbrett zu Boden bis er in Ohnmacht viel. Ich und Naomi waren so geschockt den er hatte ja das goldene Messer das heisst dass er Kommissar Kraysi getötet hat. Wir riefen die Polizei um Paul festzunehmen und der Junge der im Schrank rumgeschnuffelt hat war der Sohn von Roligoi der ja verstorben ist. Ich und Naomi waren froh dass der Fall gelöst würde aber auch traurig wegen Paul.