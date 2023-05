Klub der jungen Geschichten Nur eine kleine Notlüge Gioia Warth, Udligenswil, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Doch erst mal wie es dazu gekommen ist: Als Emma und ich am Morgen aus dem Schulbus stiegen, begrüsste uns Kimmy, die neue Schülerin. Sie sagte, sie hätte ein Problem und wir sollten ihr helfen, denn wir sind die helfenden Hände (wir müssen der ganzen Schule helfen, wenn Schüler ein Problem haben). Wir sagten ihr, dass wir uns in der Pause bei unserem Stammplatz treffen können. Doch erst mal war Schule angesagt. Die zwei Lektionen fühlten sich an wie eine halbe Ewigkeit. Als endlich die Schulglocke klingelte, stürmten wir zu unserem Stammplatz. Kimmy wartete dort schon ungeduldig. Als wir auf die Bank sassen, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Sie meinte, sie werde gemobbt und aber ich und Emma hatten keine Zeit, ihr bei all ihren Problemen zu helfen. Kimmy schlug dann vor, sie könne uns bei den anderen Problemen helfen, während wir ihr Problem lösen. Emma hielt das für eine gute Idee, ich war jedoch nicht begeistert. Ich sagte Kimmy, sie solle warten, bis ich ihr unsere Entscheidung mitteile. Und nun sitze ich hier auf meinem knallpinken Sitzsack und überlege, ob wir Kimmy in unseren Club aufnehmen sollten. Ihr denkt jetzt vielleicht: „ Nehmt sie doch in euren Club auf!“, aber das ist nicht so einfach, denn wir haben noch nie jemanden in unseren Club aufgenommen. Am nächsten Morgen berichtete ich Emma meinen Entscheid. Emma fand es toll, dass ich Kimmy in unseren Club aufnehmen will. Zwei Tage später haben wir als helfende Hände schon über 5 Probleme gelöst, inklusiv Kimmys. Und das ist ziemlich viel für zwei Tage. Doch am dritten Tag passiert es… Als wir heute vom Biologieunterricht zu unserem Stammplatz laufen, erzählt Kimmy, dass sie heute ihre Biologiehausaufgaben vergessen hat. Emma und ich finden das nicht schlimm, aber was sie dann erzählt, ist echt doof von ihr. Denn sie erzählt unserem Biologielehrer, dass sie mit ihrem Meerschweinchen zum Tierarzt musste und sie deshalb keine Zeit hatte die Biologiehausaufgaben zu machen. Emma rastet total aus und brüllt» Du weisst doch ganz genau, dass man als Helfende Hand nicht lügen darf!» Darauf erwidert Kimmy zu ihrer Verteidigung: „Ja schon, aber das war ja nur eine kleine Notlüge.» Mit diesem Satz beendet se unser Gespräch und wir gehen in die nächste Unterrichtsstunde. Als wir am nächsten Morgen in den Biologieunterricht gehen, fragt der Lehrer» Und Kimmy, geht es deinem Meerschweinchen wieder besser?» Daraufhin stottert Kimmy J-Ja-k-k-klar.» «Aha, das ist ja super, dann kannst du dein Meerschweinchen mit in die Schule nehmen?!» sagt der Lehrer vorwurfsvoll. Daraufhin erwiderte sie schüchtern «Ja klar, das kann ich machen.» Nun bin ich wieder zu Hause und überlege, ob ich Kimmy mein Meerschweinchen ausleihen soll, aber das will ich nicht, weil mein Meerschweinchen gerade krank war.