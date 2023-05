Klub der jungen Geschichten Opas Geheimnis Anouk Renggli, Kriens, 2. Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. An den Wänden hingen Spinnenweben, in denen vereinzelt noch Spinnen waren. Es fühlte sich unheimlich an, alleine im Keller meiner Grosseltern zu sein. Ich war gerade dabei gewesen, ein Glas Marmelade aus dem Vorratsschrank zu nehmen, als ich das Licht im Schrank daneben bemerkte. Ich öffnete den Schrank und mir wirbelte eine Menge Staub entgegen. Im Schrank standen viele alte Bücher. Ein Buch fiel heraus und als ich es wieder hineinstellen wollte, sah ich, dass sich hinter dem Buch etwas verbarg. Ich nahm alle Bücher hinaus, und staunte nicht schlecht, als ich eine Tür sah, an der ein kleines Lämpchen angebracht war. Ich drückte auf die Türfalle, doch nichts geschah. Das Schlüsselloch sah speziell aus, so speziell, dass es mir bekannt vorkam.

«Lina, wo bleibst du?», rief meine Oma. «Ich komme gleich!», rief ich zurück und rannte die Treppen hinauf in die Küche, wo ich meiner Oma das Marmeladenglas gab. Da fiel mir ein, dass Opa in seinem Büro ein Schlüsselregal hat. Ich rannte in Opas Büro hinauf. Erwartungsvoll lief ich zu dem Schlüsselregal, das an der Wand über einem verstaubten Sideboard hing. Ich nahm alle drei Schlüssel und lief die Treppen wieder runter in den Keller. Ich probierte alle Schlüssel aus, doch keiner passte. «Mist!», sagte ich leise. Als ich genervt hochlief, roch es nach Omas Lasagne. Was meine Laune wieder etwas besser machte. Ich setzte mich an den grossen Tisch, an dem bereits Opa sass und sich mit einem alten Stofftaschentuch die Nase putzte. Mein grosser Bruder Nino betrat gerade das Esszimmer. Er sah müde aus. Mein Blick fiel auf das grosse Regal neben der Tür. Neben ein paar alten Vasen befand sich auch eine Geburtstagskarte, die Oma zu ihrem 70sten Geburtstag bekommen hatte, und einen speziell aussehenden Schlüssel! Ungeduldig setzte ich mich hin. Am liebsten hätte ich ihn sofort ausprobiert, doch ich wollte mir nichts anmerken lassen.

Nach dem Essen nahm ich mir den Schlüssel vom Regal. Als ich ihn in der Hand hielt, spürte ich, dass da etwas eingraviert war. Als alle schliefen, schlich ich mich im Schein meiner Taschenlampe neugierig die Treppen in den Keller hinunter und probierte den Schlüssel aus. Mein Herz klopfte laut. Mit einem stumpfen Quietschen ging die innere Tür auf! Ich sah einen Raum, in dem sich ein Regal mit einem kleinen, altmodischen Tresor befand, welcher von einer dicken Staubschicht bedeckt war. In der Mitte des Raumes stand ein alter Holzschreibtisch. Ich betrat den Raum und ging direkt zum Tresor. Er hatte ein Schlüsselloch und ein Zahlenrad. Sofort probierte ich alle möglichen Zahlenkombinationen aus, die mir in den Sinn kamen. Doch weder Geburts- noch Hochzeitsdaten passten. Ich setzte mich hin und dachte nach. Dabei strich ich mit dem Finger über den Schlüssel. Die Gravur! Ich gab den Code ein und steckte den Schlüssel hinein. Tatsächlich sprang der Tresor auf. «Ein Tagebuch!», sagte ich leise. Ich nahm das Buch heraus und schlug es auf. Atemlos las ich jede einzelne Seite, bis ein Blatt aus dem Tagebuch rutschte. Gesucht: Mörder auf freiem Fuss. Ich las weiter und sah ein Bild von Opa.

Ich konnte kaum glauben, dass Opa jemanden umgebracht haben sollte. Ich las das Stück Papier immer wieder durch. «Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich Opa noch normal behandeln?», ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Nach langem Nachdenken beschloss ich, das Blatt in das Buch zurückzulegen. Dieses schloss ich im Tresor ein und hatte damit hoffentlich auch dieses düstere Wissen weggesperrt.

Ich schlich leise zurück ins Bett.