Klub der jungen Geschichten Paddington Palace Felicitas Hauser, Luzern, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich machte vorsichtig zwei Schritte zurück, denn wer weiss, was alles in einem alten, vergessenen Schrank, in einem noch so alten Waisenhaus sein könnte. „Noch zwei Sekunden“, sagte ich zu mir, ich atmete einmal ein und aus. Jetzt griff ich mit ekelhafter Mine nach dem verrosteten Türgriff. Ich wollte gar nicht wissen, wie lange der nicht mehr geputzt wurde. Denn ich konnte mir vorstellen, dass das viele Zahlen sein werden. Als ich mich endlich überwunden hatte, dieses verrostete Ding aufzumachen, knarzte es schon bei den ersten Millimetern. Ich erschrak und wich zurück. Als der Schrank offen war, sah ich drei so schöne Kleider, dass mir die Augen tränten. Ich konnte nicht anders, als diese mit Staub bedeckten Kleider in meine Arme zu schliessen. Mir war es völlig egal, wenn meine Kleider dreckig wurden. Ich zog mich bis auf die Unterwäsche aus und schlüpfte in das schönste Kleid. Es war grün, so schön, wie ich es noch nie gesehen hatte. Es hatte Pailletten drauf, die kleinen Maiglöckchen ähnelten. Auch wenn es mit Staub übersäht war, war es das schönste, das ich jemals gesehen hatte. Ich hing die anderen Kleider wieder zurück, schloss die Tür und schlich die Treppenstufen hoch. Als ich unter mir etwas knarren hörte, zuckte ich zusammen. Doch es war nur der Tritt, der ein bisschen morsch war. Schon stand ich vor dem langen Gang, erkundete mich noch einmal, dass auch wirklich niemand mir entgegenlaufen würde und schritt, so leise ich es nur konnte, in meinen Pantoffeln los. Als ich bei der dritten Abzweigung war, hörte ich Schritte und bemerkte, dass Mrs. Hulligans auf dem Weg zu der Zimmerkontrolle sein musste. Jetzt galt es flink, leise und schnell zu sein. Denn jeden Mittwochabend war Maes, Sams und mein Zimmer zuerst. Zum Glück lebte ich schon seit zehn Jahren im Paddington Palace und kannte die besten Schleichwege. Also drückte ich die Wand neben mir mit einem kleinen Ruck zur Seite und schon erschien eine kleine Tür in der Wand. Ich öffnete diese und stand in einem modrigen Gang, hier kannte ich mich in und auswendig aus. Nach ein paar Schritten war ich wieder draussen und schlich in den Gang vor unserem Schlafraum. Ich huschte zu unserem Zimmer, dort legte ich mich in Windeseile in mein Bett und tat so, als ob ich schlafen würde. Als Mrs. Hulligans in unser Zimmer kam, hörte ich, wie mein Herz schlug. Ich presste meine Hand darauf. Mit der Hoffnung, dass es ein bisschen leiser sein würde. Als sie das Zimmer verliess, wartete ich eine Sekunde und schlich zum Fenster. Ich öffnete das Fenster, stieg hinaus in die Dunkelheit und kletterte die Mauer vom ersten Stock runter. Meine Hände schmerzten von der Kälte und dem harten Stein. Als ich endlich unten war, atmete ich erleichtert aus und sass in die Mitte des geteerten Platzes. Ich schaute in den Sternenhimmel hinauf. Dort sah ich eine Sternschnuppe und wünschte mir, ich könnte in einem Palast leben und jeden Tag in einem Märchenbett aufwachen. Doch schon riss mich jemanden aus meinen Träumen, es war ein sehr wohlhabend gekleideter Mann, der mit der Hand auf eine Kutsche zeigte. Ich zögerte ein wenig, aber stieg dann entschlossen in die Kutsche und schlief ein. Alles, woran ich mich noch erinnern kann, war das Aufwachen in einem gossen Thronsaal und die Worte: „Du bist eine Prinzessin, Francis“. Mrs. Hulligans schaute mich misstrauisch an und steuerte die Kutsche in Richtung Waisenhaus zurück. Sie glaubte mir kein Wort.