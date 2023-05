Klub der jungen Geschichten Pass gut auf Ihn auf! Marie Märki, Buonas, 6. Primar

(chm)

Pass gut auf ihn auf!

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Lieder zu sicher.

Aber nochmal von Anfang an. Ich hatte jemanden kennengelernt, der mir das Gefühl gab nichts falsch zu machen. Wir hatten sehr viel Kontakt, da wir dieselbe Sportart gemacht haben. Wir waren sehr gute Freunde, doch schnell merkte ich, dass ich mehr für ihn empfand. Ich musste meine Gefühle für Wochen verstecken, doch eines Tages hatten wir uns verabredet, um uns zu treffen. Als wir uns trafen gestand ich ihm meine Gefühle. Er hatte lieb reagiert und sagte, dass es ihm genauso ging. Ich war über glücklich. Somit war es raus: Wir waren zusammen. Ich freute mich so sehr, wie ich mich noch nie gefreut habe. Ich könnte ihn so fest umarmen und nie wieder loslassen. Wir freuten uns auf unsere gemeinsame Zeit. Beim zweiten Treffen waren sogar auch unsere zwei besten Freunde dabei. Es war mir wichtig, dass unsere Freunde auch von uns wussten. Wir waren so glücklich zusammen, dass wir für immer zusammen sein wollten. Wir trafen uns viel, jede freie Sekunde, genossen wir zusammen. Ich kann nicht genug sagen, wie glücklich wir waren. Wir schrieben bis tief in die Nacht hinein und fingen morgen früh an.

Doch eines Tages war es nicht so, er meldete sich nicht mehr. Ich fragte mich, ob ich was falsch gemacht hatte, jedoch antwortete er mir immer noch nicht. Ich hatte echt Angst das ihm was zugestossen war. Als wir uns trafen war er immer so kurz angebunden. Es tat mir in der Seele weh. Ich dachte das er mich nicht mehr mag. Ich lag Stunden lang mit trauriger Musik im Bett und heulte. Als er wieder geschrieben hatte, sagte er andauernd, dass ich was falsch machte. Jedoch wusste ich nicht was ich was ich falsch gemacht hatte. Ich dachte mir nur «AUA DAS TAT WEH!»

Zwei Tage lang meldete er sich nicht mehr aber als er sich wieder meldetet kamen 3 Nachrichten: Ich mach Schluss! Ich habe keine Gefühle mehr! Lass mich in Ruhe! Ich reagierte nur mit «WOW», denn das hätte ich mir nicht erwartet. Jedoch ist es schwer abzuschliessen, denn wie schon gesagt wir machten dieselbe Sportart. Ich sehe in immer noch fast jeden Tag und bin traurig, sehr traurig. Ich kann mich bis heute nicht damit abfinden, doch das muss ich aber. Jedoch wollte ich weiterhin mit ihm befreundet sein aber, dass wollte er nicht. Zwei Wochen später bekam ich die Nachricht da er eine neue Freundin hatte. Etwas möchte ich seiner Freundin auf den Weg geben: Pass gut auf ihn auf, denn er braucht jemanden, der auf ihn aufpasst.