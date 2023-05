Klub der jungen Geschichten Pelatina aus Nepalotus Nejla Ramic, Steinhausen, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging die Treppe hinunter und näherte mich zögernd dem Schrank. Vorsichtig öffnete ich die Schranktür. Plötzlich stand ich vor einem Portal. Irgendetwas zog mich da rein, in wenigen Sekunden gelangte ich in eine neue Welt.

Diese Welt nannte man Nepalotus. Der Boden bestand aus Keks-Teig. Die Gebüsche im Gegensatz waren aus Rucola. Der Fluss nebenan war aus Sirup. Wenige Sekunden nach meiner Ankunft in Nepalotus kam Bila auf mich zu. Das ist ein kleiner Nepi. Er begrüsste mich herzlich in seine Welt und begleitete mich zur Prinzessin. Die Prinzessin sprach zu mir: „Guten Tag der Herr, nennen Sie mich Pelatina.“ Darauf antwortete ich: Sehr geehrte Pelatina, vielen Dank für diese herzliche Begrüssung!“ Die Prinzessin fragte mich: „Wie gelangst du in meine Welt?“ Ich erzählte ihr: „Ich ging in den Keller. Dort strahlte ein Licht aus dem Schrank. Als ich den Schrank öffnete, wurde ich durch ein Portal hier her teleportiert.“ „Interessant, du bist der erste Mensch hier in unserer Welt“, meinte die Prinzessin. Erstaunt sagte ich: „W…, w…, was, ich bin der erste Mensch a…, a…, aber was habt ihr denn sonst hier?“ „Hier leben Nepis, das sind kleine Wesen. Sie sehen aus, wie Wölkchen in verschiedenen Grösser und Farben. Zum Beispiel Bila. Sie ist auch ein Nepi“, erklärte mir die Prinzessin. Pelatina zeigte mir die Welt und nach einiger Zeit fragte sie mich etwas, was ihr wichtig schien. Prinzessin: „Ich wollte dich fragen, ob du mir bei etwas Wichtigem helfen kannst?“ Ich: „Sehr gerne, das einzige Problem ist, wie lange werde ich hierbleiben müssen?“ Prinzessin: „Es wird nicht so lange dauern, wir werden das zusammen schaffen!“ Auf dem Weg erklärte sie mir den Plan. Plötzlich trafen wir auf eine kleine Tomate mit grossen Glubschaugen und zwei kleinen Beinen. Die Tomate stellte sich vor: „Halle, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich mache euch nichts. Ich heisse Wazu, und ihr?“ Wir stellten uns vor…

Es stellte sich heraus, dass Wazu geflohen ist, um die Prinzessin zu suchen und sie zu warnen. „Prinzessin, Prinzessin!“, rief Wazu, „Ich habe Sie gesucht. Ich möchte Sie warnen. Mein Land möchte Sie angreifen und das noch heute Nacht.“ Wir machten uns auf den Weg in unser Land zurück. Dort angekommen, hielten wir eine Ansage: „Meine Nepis, wir werden noch heute Nacht angegriffen. Sie wollen unser Land erobern. Wir müssen etwas dagegen unternehmen!“ Ein Nepi antwortete: „Tut mir leid, ich kann dich nicht mehr Prinzessin nennen. Ich stelle mich gegen dich.“ „Wir auch!“, eiferten ihm die anderen Nepis nach. Nach einiger Zeit wurde es dunkel und die Tomaten waren bereit uns anzugreifen. Wir mussten uns zu dritt gegen alle verteidigen. Es fiel uns schwer. Wir verteidigten uns mit Megalight-Kanonen, die starker Feuer schiessen. Die Tomaten schossen scharf zurück. Nach einer Explosion sind wir aus Nepalotus verschwunden. Bis heute weiss niemand, wo wir sind und von wo aus wir schreiben. Aber wir sind bald zurück…