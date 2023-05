Klub der jungen Geschichten Per TWINT 6210 Sursee, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Im Gefängnis sind am Donnerstag mehrere Menschen befreit worden, die drei Detektivinnen sind der Sache auf der Spur. Zu 100 Prozent waren sie sich sicher, dass Herr Bussmann der Täter ist. «Heute um Vier Uhr treffen wir uns vor Herr Bussmanns Haustür, ok?», fragte Michelle. «OK», erwiderten Evi und Sybille. Als sie um vier Uhr am Nachmittag vor Herr Bussmanns Haustür standen und den Knopf drückten von der Klingel, da schoss die Tür auf und ein Mann mit einer Latzhose und einem zerlöcherten T-Shirt erschien. «Was habt ihr hier zu suchen?», grollte der Mann mit wutverzerrter Stimme. «Guten Tag Herr Bussmann, dürfen wir ihnen ein paar Fragen stellen?», fragte Sybille freundlich. Herr Bussmann antwortete gelangweilt: «Okay, wenn es unbedingt sein muss, was wollt ihr denn wissen?» «An welchen Tagen», erkundigte Evi sich, arbeiten sie denn?» Herr Bussmann erzählte eifrig: «Ich arbeite am Montag und Freitag». Oh nein, jetzt war den drei Detektivinnen klar, dass sie falsch lagen. «Oke, das wars auch schon, vielen Dank», improvisierte Michelle. Am nächsten Nachmittag mussten sie von der Schule aus einen Eisstand machen. Als sie den Eisstand fertig aufgestellt hatten, kamen schon die ersten Besucher. Einer von den vielen Besuchern kannten sie, es war Herr Stöckli, der neue Praktikant der Polizei. Er bezahlte sein Schokoladeneis per Twint. Sie bemerkten zufälligerweise, dass auf dem Bildschirm der Name Herr Klauser stand. Sie kamen hinten und vorne nicht mehr nach. Sybille hatte die geniale Idee, dass sie Ihn verfolgen sollten. Doch leider konnten nicht alle mit. Jemand musste ja auf den Eisstand aufpassen. Darum verfolgten ihn nur Evi und Sybille. Sie verfolgten ihn bis zum Polizeirevier. Dann entschieden sie sich, zurückzugehen. Beim Zurückgehen heckten sie einen Plan aus. «Den erzählen wir schnell Michelle», sagten sie zueinander. Michelle war sofort einverstanden. Sie verabredeten sich für den nächsten Morgen vor dem Polizeirevier. Als sie dort ankamen, informierten sie Herr Fischer, den Hauptkommissar. Herr Fischer war einverstanden mit ihrem Plan und anschliessend gingen sie in den Keller. Dahin, wo die Gefängniszellen sind. Sie versteckten sich hinter einer Trennwand, und warteten bis der vermutete Täter kam. Ihr Plan ging auf, es kam schon bald jemand leise hinabgeschlichen. Der Schlüssel raschelte recht fest, man konnte es bis hinter der Trennwand hören. Als sie hörten, dass der Täter alle besetzten Zellen aufschloss, sprangen die drei hervor und packten ihn. Es war wie vermutet Herr Stöckli. Herr Stöckli beichtete alles und sogar, dass er eigentlich Herr Klauser heisst. Er verriet auch seinen Komplizen, Herr Wermelinger. Als die drei Detektivinnen das Herr Fischer sagten, konnte er es fast nicht glauben. Er war enttäuscht! Als die Mädchen Evi, Michelle und Sybille sich am nächsten Morgen trafen, lasen sie die Zeitung. Darin stand: Zwei üble Täter wurden gefasst von drei mutigen, jungen Detektivinnen.