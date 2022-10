Unihockey – Herren NLB Pflichtsieg für Ad Astra Obwalden gegen Regazzi Verbano UH Gordola Sieg für den Tabellenvierten: Ad Astra Obwalden lässt am Samstag auswärts beim 7:5 gegen Regazzi Verbano UH Gordola (Rang 12) nichts anbrennen.

(chm)

Den Auftakt machte Simone Cappiello, der in der 11. Minute für Regazzi Verbano UH Gordola zum 1:0 traf. Gleichstand war in der 16. Minute hergestellt: Jakob Arvidsson traf für Ad Astra Obwalden. In der 18. Minute war es an Fredrik Edholm, Ad Astra Obwalden 2:1 in Führung zu bringen.

Ad Astra Obwalden baute in der 36. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Fredrik Edholm. Fredrik Edholm erzielte nur vier Minuten später auch das 4:1 für Ad Astra Obwalden. Valentin Egli baute in der 45. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (5:1).

Erneut Fredrik Edholm baute in der 46. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (6:1). Jarmo Eero Juhani Eskelinen verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von Regazzi Verbano UH Gordola auf 2:6. nochmals Fredrik Edholm baute in der 51. Minute die Führung für Ad Astra Obwalden weiter aus (7:2).

Luca Invernizzi (52. Minute) liess Regazzi Verbano UH Gordola auf 3:7 herankommen. In der 53. Minute verkleinerte Matteo Nicoli den Rückstand von Regazzi Verbano UH Gordola auf 4:7. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Alex Castellani in der 60. Minute für Regazzi Verbano UH Gordola auf 5:7.

Fredrik Edholm mit sieben Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Ad Astra Obwalden: Einen Traumtag hat Fredrik Edholm mit sieben Punkten (Tore: 5, Assists: 2) erwischt. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Stark aufgetrumpft hat Jakob Arvidsson mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) abgeliefert. Weiter hat sich Isak Stöckel mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es ein Spieler, welcher sich einen Punkt gutschreiben liess.

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Das Spiel wird Simone Cappiello mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Justus Mustonen mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Ad Astra Obwalden verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 3. Das Team hat zehn Punkte. Ad Astra Obwalden tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UHC Sarganserland an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Sonntag (9. Oktober) statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

Unverändert liegt Regazzi Verbano UH Gordola auf Rang 12. Das Team hat drei Punkte. Mit dem sechstplatzierten Floorball Fribourg kriegt es Regazzi Verbano UH Gordola als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (9. Oktober) (17.00 Uhr, Ste. Croix Fribourg).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.