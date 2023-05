Klub der jungen Geschichten Plötzlich reich Fionn Huber, Nebikon, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Plötzlich lagen da vier Franken. «Hää jetzt liegen da schon 8 Franken!» Ich ging zum nächsten Laden und kaufte mir eine leckere Chipspackung. Mit der ging ich wieder zurück und warf die Chipspackung mal rein. Tatsächlich lagen da zwei leckere Chipspackungen. Ich sprach die Frau an: «Hallo, ähm weisst du, dass dein Hut immer das Doppelte gibt, wenn man etwas reinwirft?» «Erstmal hallo und wer bist du?», antwortete die Obdachlose. «Ich bin Marcus Schneider von der Jugendherberge im Schwarzwald», sagte ich mit sehr grossem Stolz. «Cool, ich bin Petra Leumberger. Meine Familie hatte schon immer wenig Geld, doch mich hat es am meisten getroffen, denn meine Eltern sind schon lange Tod und ich lebe hier allein auf der einsamen Strasse», sagte sie leise. Plötzlich fragte sie mich: «Können wir bitte Freunde sein?» Ich antwortete: «Ja, wieso nicht». Ich fragte sie, ob ich noch ein bisschen Geld umtauschen kann. Sie nickte. Ich fragte sie: «Was hat es eigentlich mit diesem Hut auf sich?» Sie zuckte mit den Schultern. «Warum sagst du nichts mehr?» Sie zuckte erneut mit den Schultern. Da mussten wir beide lachen. «Aber im Ernst, ich weiss es auch nicht», sagte sie fraglich. «Weisst du, was wir machen?» «Nein!» «Wir tauschen uns ganz viel Geld mit diesem Hut und dann kaufen wir uns eine Luxusvilla und ein Lambo, Klamotten für dich und alles, was du brauchst. «Oh ja!», rief Petra laut. Also machten wir uns auf zu einem Luxusbauunternehmen mit 20 Millionen in der Tasche. Dort angekommen fragte uns ein Mitarbeiter: «Was wollt ihr hier? Ihr seht nicht gerade aus als hättet ihr viel Geld.» Ich zeigte ihm die 20 Millionen und da sagte er: «Kommt setzt euch hier hin. Was wollt ihr dann bauen?» Ich antwortete: «Eine Luxusvilla mit mindestens 10 Etagen.» «Ok, dann mal ran ans Planen.» Mit dem besten Luxusarchitekt der Welt und dem beste Luxushochbauzeichner der Welt entwarfen wir also die grösste und modernste Luxusvilla dieser Stadt.

Zwei Jahre später – die Luxusvilla steht. Sie besitzt über 5 Pools, Wellnessbereich, Küche und noch vieles mehr. Plötzlich sagte Petra: «Diese Villa gefällt mir nicht, sie erinnert mich an ein Hotel, in dem meine Eltern sich getrennt haben.» «Ich kann es nicht fassen, 2 Jahre habe ich an dieser Villa gearbeitet für das, dass es euch nicht gefällt.» Wir zerstritten uns und sie lebt wieder auf der Strasse. Ich war so frustriert, dass ich in den modernen Luxusautoshop gehe und mir einen Lamborghini Huracan Spyder kaufe. «Ach was soll der Geiz. Bring mir den Lamborghini Aventador J auch noch zu meiner Luxusvilla», sagte ich zum Mitarbeiter. Ich gehe zur Obdachlosen hin und redete mit ihr: «Hey es tut mir leid, ich wollte nicht so böse sein. Das ist nicht meine Art. Wollen wir wieder Freunde sein?» «Ja!» «Dann komm mit.» Sie freute sich über die neuen Autos und zusammen lebten wir ein glückliches Leben.