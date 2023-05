Klub der jungen Geschichten Project B3.9 Gian Durrer, Lungern, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher denn alles ging schief. Doch ich sollte einmal von vorne anfangen, ich heisse Tobias und ich bin der Erfinder des geheim Projekts um das es hier geht: Project B3.9, das Ziel dahinter ist jede bisher bekannte Krankheit zu heilen. Doch jetzt noch einmal zurück zur Geschichte, das Projekt wurde vor 3 Tagen fertiggestellt und heute sollte der erste Testversuch stattfinden, die Testperson ein 17-jähriger aus San Francisco der an Diabetes leidet, eigentlich hätte ich mir eine ältere Testperson gewünscht, doch seine Eltern, haben viel zu viel Geld, doch sie wollen immer noch mehr davon. Doch als ihr Sohn Dimitri Scjakoski heute nach Oakland in mein Labor kam, geschieht etwas unerwartetes, er liegt schon auf dem Behandlungstisch da wird es plötzlich dunkel. Jetzt geht alles sehr schnell, ich renne zu Dimitri und merke sofort das etwas komisch ist, denn der Computer der das ganze Projekt steuert, ist schwarz. Ich sehe gerade noch, wie Dimitri zusammenbricht, «Das darf doch nicht wahr sein», denke ich noch, da wird es auch mir plötzlich schwarz vor den Augen. Als ich wieder zu mir komme sitze ich in meinem Büro neben meinem Assistent Peter, «Was ist mit dem Jungen?», frage ich sofort, «Ach der, dem geht’s gut, er ist zwar noch ohnmächtig doch sonst ist er wohl auf.» meint Peter beruhigend, «doch kommen wir doch gleich zur Sache», fährt er fort « ein Medikament-fläschchen wurde gestohlen, die Polizei war hier und hat alles untersucht jedoch nichts gefunden, das einzige was ich wusste war das irgendetwas mit dem Computer falsch war, deshalb habe ich gleich jemanden geholt der sich mit Computern auskennt, denn irgendetwas war komisch und ich hatte recht, sagt dir die Firma Watson etwas?» «Ja klar, ich kenne John den Besitzer aber wieso fragst du?», «nun ja», fährt Peter fort, wir haben festgestellt das der Computer vom Firmengelände aus lahm gelegt wurde.», «Waaaaaaaaas!», mit dem hatte ich wirklich nicht gerechnet, doch als ich überlegte wurde mir alles klar, John Watson war eine der wenigen Personen die vom Projekt wussten doch er wusste nicht nur davon, nein er wollte es klauen, «Wir müssen los!», keuche ich, wir springen in einen Wagen und machen uns auf den Weg. Das Firmengelände von Watson liegt etwas ausserhalb ist aber leicht zu finden. Wenige Minuten später sitzen wir in einem Büro, John Watson ist mitte-fünfzig und «eher» fett, ich erzähle im alles und erwarte ein Geständnis, doch er tut so, als ob er von all dem nichts gewusst hätte. Doch ich glaube ihm kein Wort, ich wollte ihn gerade anschreien da klopft es an der Tür und Zwei Personen, die ich sofort erkenne, kommen hinein, Mr. Und Mrs. Scjakoski, doch als sie uns sehen gehen sie komischerweise schnell wieder hinaus, da wird mir plötzlich alles klar, die Scjakoskis haben John dazu angestiftet das Medikament zu klauen. Ich rufe zu Peter: «Die schnappen wir uns!», und will losrennen, doch Peter rührt sich nicht, «Jetzt entspann dich, ich habe die Polizei schon lange gerufen.», erwidert er entspannt, «Wann hast du denn bitte die Polizei gerufen?», frage ich genervt, «Nun als wir hier ankamen wurde mir alles klar, du findest es doch auch komisch, dass die Scjakoskis sich nie nach ihrem Sohn erkundet haben, auch wenn der beinahe gestorben wäre. Das war geplant und man hat Dimitri einfach bewusstlos gemacht.», jetzt wo er es sagt, wirkt es logisch, ich idiot warum habe ich das nicht gemerkt. Doch das war jetzt egal, die Polizei nahm alle drei Scjakoskis fest und das Projekt wurde zurückgeholt.