Klub der jungen Geschichten Ratlos Isabel Gächter, Ebikon, 2. Sek

(chm)

Ich war absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann leider zu sicher. Ich war total weggetreten, aber ich hörte dennoch wie alle in der Mensa meinen Namen riefen: ,,Nora, komm und setz dich zu uns!’’ Ich lief zu dem Tisch an dem alle aus meiner Klasse sassen. Ich wollte mich setzen, doch der Stuhl unter mir wurde sofort weggezogen. Wenige Sekunden später lag ich auf dem Boden. Als ich dort lag, hoffte ich nur jemand würde mir helfen. Da habe ich mich aber wie sich herausstellte, total getäuscht. Ich brach in Tränen aus und hörte nur noch wie mich jeder auslachte. Ich stand sofort auf und rannte aus dem Schulhaus.

Das erste was mich meine Mutter Zuhause fragte:,,Na Maus, wie war dein erster Schultag?’’ Ich musste mich zusammenreissen, um nicht sofort wieder in Tränen auszubrechen. Als ich am nächsten Tag in die Klasse kam, waren wie gewohnt wieder mal alle Augen auf mich gerichtet. Doch da ahnte ich noch nichts. Im Klassenraum standen alle in Gruppen um ein Handy herum. Natürlich war ich neugierig und wollte wissen, was alle auf diesen Handys so spannend fanden. Daraufhin schaute ich einem Mädchen aus meiner Klasse über die Schultern. Ich hätte mir ja auch denken können, dass ich auf dem Video zu sehen bin. Es wurde nämlich ein Video von mir rumgeschickt, von dem Geschehen gestern in der Mensa. Ich verkroch mich für die nächsten Schulstunden auf der Toilette, denn ich wollte ganz sicher nicht, dass mich Schüler oder Lehrer sehen würden.

Wenn ihr wissen wollt wie sich das anfühlt, kann ich euch nur sagen, dass es die Hölle ist. Denn egal wo du bist oder was du machst ständig wirst du ausgelacht. Man weiss nicht, wie man in so einer Situation handeln soll. Man hat das Gefühl man hätte keine Möglichkeit aus dieser Hölle rauszukommen. Es wird Tag für Tag schwieriger. Die Kraft jeden Morgen aufzustehen, wird immer weniger. Jeden Tag setzt man sich ein Lächeln aufs Gesicht um ja nicht aufzufallen, dass man innerlich zusammenbricht. Normalerweise denkt man sich Hilfe zu holen oder mit jemandem reden zu können wäre einfach. ,, Nein, das ist es leider nicht’’. Denn würde ich mit den Lehrern reden, würde es früher oder später sowieso herauskommen das ich den Lehrern erzählt hätte, was mir die Schüler täglich antun. Und ich würde natürlich als ,,Petze’’ abgestempelt werden. Meine Eltern? Das ist was anderes, denn die würden mir sowieso nur einreden wollen, dass ich doch ein schönes Leben hätte. Und ich doch mal schauen sollte, wie andere Menschen auf dieser Erde leiden, hungern und nicht mal in die Schule gehen können. Man könnte also sagen ich hätte keine Probleme und ich würde nur jeden belasten. Ich dachte öfters und spielte mit dem Gedanken, ob es nicht besser wäre, wenn ich nicht mehr hier wäre.

Ich schaute mich im Spiegel an. Meine Gedanken spielten verrückt, sollte ich mir nicht besser Hilfe holen oder was soll ich tun? Diese Gedanken haben mich zerstört, ich schlug in den Spiegel. Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Meine Aktion machte mir Angst. Ich brauchte einige Minuten, um mich wieder zu fassen ,,Soll mein Leben wirklich so weitergehen? Alles schieflaufen? Wo um Himmelswillen ist denn meine Lebensfreude hingekommen? ’’ Nein, ab heute werde ich kämpfen. Ich hole Hilfe und spreche mit meinen Eltern. Und diesmal bin ich mir sicher: Es wird nichts mehr schieflaufen. Ich hole mir mein Leben zurück!