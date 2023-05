Klub der jungen Geschichten Raum ohne Ende Nick Püntener, Erstfeld, 3. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete die Tür und das darin befindliche Licht blendete mich so stark, dass ich mich in einem weissen leeren Raum wiederfand. Mein Körper komplett weiss wie ein Geist. Ich lief herum in diesem wie es schien endlosen Raum, doch in der Ferne gab sich etwas zu erkennen. Ich ging darauf zu. In meinem Kopf viele Gedanken, nicht aber darüber, wie ich dorthin gekommen bin, sondern ganz andere Fragen.

Was ich gestern gegessen habe? Eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Weil ich so vergesslich bin und Alltägliches nicht hängen bleibt. Je länger ich aber in diesem weissen Raum herumlief, desto tiefer wurden meine Gedanken. Was wäre, wenn ich in Japan geboren worden wäre? Ich würde sicher anders aussehen und anders klingen. Manche Fragen waren einfach zu beantworten, andere wiederum nicht. Zum Beispiel, ob meine Gedanken, also mein Geist, immer noch der gleiche wäre, wenn ich irgendwo anders leben würde.

Der Raum schien ohne Ende, doch das, was in der Ferne lag, schien näherzukommen. Während ich in die Ferne schauend weiterging, trat ich auf etwas, es war wie eine Mine. Und in meinem Kopf stellte sich eine grundlegende Frage. Was ist der Sinn des Lebens? Die Frage, die ich mir immer stelle, wenn es mal schlecht im Leben läuft. Zu so einer simplen und zugleich auch komplizierten Frage gibt es keine genaue Antwort, denn der Sinn des Lebens muss jeder für sich selbst finden. Gibt es ein Ziel? Etwas, das man unbedingt erreichen muss? Für manche wäre Millionär zu sein vielleicht ein Ziel, oder eine Familie zu gründen. Oder einfach glücklich zu sein. Viel zu viele Gedanken bildeten sich in meinem Kopf, mir wurde fast schwarz vor Augen. Im kompletten Chaos erschien mir wieder etwas in der Ferne, es hatte die Form einer Tür. Ich nahm mir vor, mich bis dorthin zu kämpfen, um vielleicht Antworten zu finden. Jeder Schritt war schwer und ich versuchte, meinen Kopf freizumachen, ich versuchte, mir meine Fragen selbst zu beantworten. Aber es wurden immer mehr.

Warum bin ich denn hier? Bin ich hier, um irgendjemandem etwas zu beweisen? Nein, ich bin hier, um zu leben. Um zu sehen, wie sich der Mensch und dessen Umwelt entwickelt und wächst. Ist das mein Sinn des Lebens? Vielleicht ja, aber es gibt tausend andere Gründe am Leben zu sein, man muss sie einfach finden. Ich als Schüler habe da noch ein zu kleines Bild der Welt, um alle Gründe erkennen zu können und ich werde wahrscheinlich nie in den Genuss des kompletten Bildes kommen. Aber ich gebe jetzt schon mein Bestes um so viel wie möglich sehen. Aber ist das wirklich der Sinn des Lebens? Vielleicht ist der Sinn des Lebens einfach glücklich zu sein. Wenn ja, dann wie? Muss das Leben denn überhaupt einen Sinn haben? Es ist, als ob sich mit jeder Frage mindestens eine neue ergibt.

Ich grübelte weiter und ging mit schweren Schritten den weissen Raum entlang auf den Umriss der Tür zu. Langsam spürte ich meinen Körper mehr und mehr. Er erschien mir immer greifbarer. Langsam zeichnete sich eine Tür ab, ich ging langsam darauf zu. Sie war gross. Würden sich dort alle meine Fragen beantworten? Ich öffnete langsam die Tür. Und alles wurde schwarz. Langsam blinzelte ich. Meine Augen waren jetzt offen und ich fand mich im Klassenzimmer wieder. Ich war wohl kurz eingenickt. Ich beschloss, meine Fragen erstmal unbeantwortet zu lassen und mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Worüber soll ich nur meinen Deutsch-Text schreiben?