Unihockey – Herren NLB RD March-Höfe Altendorf bezwingt Unihockey Langenthal Aarwangen Sieg für RD March-Höfe Altendorf: Gegen Unihockey Langenthal Aarwangen gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für RD March-Höfe Altendorf: Fabio Diethelm brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. J. Mendrek erzielte in der 22. Minute den Führungstreffer zum 0:1 für Unihockey Langenthal Aarwangen. In der 37. Minute baute Saku Liikka den Vorsprung für RD March-Höfe Altendorf auf zwei Tore aus (2:0). Micha Brunner schoss das 3:0 (56. Minute) für RD March-Höfe Altendorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Fabio Diethelm mit einem Punkt einer der beste Skorer des Spiels

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Folgende Spieler liessen sich mit jeweils einem Punkt in die Skorerliste eintragen: Fabio Diethelm (Tor: 1, Assist: 0), Micha Brunner (Tor: 1, Assist: 0), Saku Liikka (Tor: 1, Assist: 0) und Tim Diethelm (Tor: 0, Assist: 1).

RD March-Höfe Altendorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 10. Das Team hat 22 Punkte. Im nächsten Spiel kriegt es RD March-Höfe Altendorf auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team Ad Astra Obwalden. Diese Begegnung findet am 21. Januar statt (18.00 Uhr, Dreifachhalle Sarnen).

In der Tabelle liegt Unihockey Langenthal Aarwangen weiterhin auf Rang 12. Das Team hat 13 Punkte. Unihockey Langenthal Aarwangen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von UHC Thun an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Freitag (20. Januar) statt (20.00 Uhr, MUR Thun).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.