Unihockey – Herren NLB RD March-Höfe Altendorf siegt gegen UHC Lok Reinach RD March-Höfe Altendorf gewinnt am Sonntag zuhause gegen UHC Lok Reinach 5:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für UHC Lok Reinach: Patrick Krebs brachte seine Mannschaft in der 4. Minute 1:0 in Führung. RD March-Höfe Altendorf glich in der 13. Minute durch Pirmin Winteler aus. In der 15. Minute gelang Markus Piittisjärvi der Führungstreffer zum 2:1 für RD March-Höfe Altendorf.

Kilian Franzen erhöhte in der 25. Minute zur 3:1-Führung für RD March-Höfe Altendorf. Markus Piittisjärvi baute in der 36. Minute die Führung für RD March-Höfe Altendorf weiter aus (4:1). An. Frey verkürzte in der 40. Minute den Rückstand von UHC Lok Reinach auf 2:4.

Der Anschlusstreffer für UHC Lok Reinach zum 3:4 kam in der 46. Minute. Verantwortlich dafür war Marius Pedersen. Patrick Krebs glich in der 48. Minute für UHC Lok Reinach aus. Es hiess 4:4. In der Verlängerung entschied RD March-Höfe Altendorf das Spiel für sich. In der 63. Minute schoss Raphael Zellweger das 5:4.

Markus Piittisjärvi mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für RD March-Höfe Altendorf: Das Spiel wird Markus Piittisjärvi mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter hat sich Aki Kolari mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es fünf Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorer für UHC Lok Reinach: Ins Skoreboard eingetragen haben sich Patrick Krebs mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), An. Frey mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Alexander Rinefalk mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2). Damit waren sie die einzigen Spieler, welche mehr als einen Skorerpunkt erzielten. Gleichzeitig gab es zwei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Tomas Vojtisek zum besten Spieler von UHC Lok Reinach gekürt. Bei RD March-Höfe Altendorf wurde diese Ehre Kilian Franzen zuteil.

RD March-Höfe Altendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 5. Das Team hat elf Punkte. Als nächstes trifft RD March-Höfe Altendorf in einem Auswärtsspiel mit Unihockey Langenthal Aarwangen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (17.00 Uhr, Dreifachturnhalle Kreuzfeld Langenthal).

UHC Lok Reinach verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 7. Das Team hat zehn Punkte. UHC Lok Reinach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von UHC Thun an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (19.30 Uhr, Pfrundmatt Reinach AG).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.