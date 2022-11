Unihockey – Herren NLB Regazzi Verbano UH Gordola gewinnt deutlich gegen RD March-Höfe Altendorf Regazzi Verbano UH Gordola gewinnt am Sonntag auswärts gegen RD March-Höfe Altendorf 8:2.

(chm)

Kilian Franzen eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für RD March-Höfe Altendorf das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 19. Minute, als Luca Bacciarini für Regazzi Verbano UH Gordola traf. Joel Prato traf in der 20. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Regazzi Verbano UH Gordola.

Mit seinem Tor in der 33. Minute brachte Luca Bacciarini Regazzi Verbano UH Gordola mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Justus Mustonen baute in der 36. Minute die Führung für Regazzi Verbano UH Gordola weiter aus (4:1). Regazzi Verbano UH Gordola erhöhte in der 39. Minute seine Führung durch Alex Castellani weiter auf 5:1.

Matteo Nicoli baute in der 48. Minute die Führung für Regazzi Verbano UH Gordola weiter aus (6:1). Jan Wittenwiler verkürzte in der 51. Minute den Rückstand von RD March-Höfe Altendorf auf 2:6. Regazzi Verbano UH Gordola erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Justus Mustonen weiter auf 7:2. Alex Castellani schoss das 8:2 (60. Minute) für Regazzi Verbano UH Gordola und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Joel Prato mit drei Punkten bester Skorer des Spiels

Skorer für Regazzi Verbano UH Gordola: Das Spiel wird Joel Prato mit drei Punkten (Tore: 1, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Er war damit der beste Skorer seines Teams. Weiter haben sich Alex Castellani mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Justus Mustonen mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0), Luca Bacciarini mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) und Riccardo Luis Stegmüller mit zwei Punkten (Tore: 0, Assists: 2) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spieler, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Kilian Franzen zum besten Spieler von RD March-Höfe Altendorf gekürt. Bei Regazzi Verbano UH Gordola wurde diese Ehre Luca Bacciarini zuteil.

Regazzi Verbano UH Gordola liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 11. Das Team hat zwölf Punkte. Regazzi Verbano UH Gordola tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von UHC Thun an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 3. Dezember statt (14.30 Uhr, MUR Thun).

RD March-Höfe Altendorf liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat 13 Punkte. RD March-Höfe Altendorf tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von UHC Sarganserland an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 3. Dezember statt (16.30 Uhr, Mehrzweckhalle Altendorf).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.