Zuger Wahlen 2022 Renate Huwyler im Portrait

(chm)

Hier präsentiert sich Renate Huwyler den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Renate Huwyler stellt sich in eigenen Wort vor)

Zu meinen Aufgaben als Gemeindepräsidentin gehört es, relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, Chancen zu nutzen, Brücken zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu bauen und miteinander bestmögliche Lösungen zu finden. Es ist mir ein Bedürfnis, mit den Menschen in Kontakt zu treten und ihre Anliegen aufzunehmen. Wichtig ist mir auch unser aktives Dorfleben und der gemeinschaftliche Zusammenhalt. Es ist ein Vertrauensbeweis, dass die Stimmberechtigten in dieser Legislatur allen Vorlagen des Gemeinderats zugestimmt haben. Dieses Vertrauen bestärkt unsere Arbeit. Den erfolgreichen Weg will ich fortführen, mit Blick auf die Firmen und mit der Weitsicht, dass auch die nächsten Generationen gute Rahmenbedingungen vorfinden.

___

