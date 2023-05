Klub der jungen Geschichten Rettet Prinzessin Luana Amelie Renggli, Buttisholz, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Die Türen öffneten sich, er zog mich an. Das letzte Wort, dass ich sagen konnte war «Ich falle…». Ein leises Rascheln riss mich aus meinen Träumen. Ich sass auf einer schön geblümten Wiese. Als ich wieder wusste wer ich bin, schaute ich alles um mich herum an. Mein Blick schweifte zu einem kleinen gut gepflegten Busch, darunter sass ein kleiner Hase. Er sagte: «Hallo, herzlich Willkommen in Fantasien, du bist hier im Funkenwald.» «Ähm, du kannst sprechen?» «Natürlich», verdutzt schaute der Hase mich an. «Ich heisse Livi, wie heisst du?» «Ich heisse Hoppel Galopp, aber du kannst mich Hoppel nennen.» In diesem Augenblick hörten sie schnelle Schritte. Livi und Hoppel versteckten sich hinter einem Busch. Eine Jungenstimme sagte: «Hoppel komm, wir gehen nach Hause!» Hoppel sprang aus dem Busch hervor und sagte: «Cheki, ich habe eine Freundin.» Cheki war sprachlos er stand angewurzelt und mit offenem Mund da. «Hallo ich bin Livi und du bist also Cheki?» Als er wieder bei sich war, antwortete er: «Ja, ich bin Cheki, wir sollten jetzt wirklich gehen. «Darf Livi auch mitkommen?», fragte Hoppel «Na gut, aber sie muss ihre Arbeiten erledigen», antwortete Cheki. Fröhlich sagte ich: «Natürlich mache ich das.» Wir liefen los. Als wir auf einer Lichtung ankamen, war ich sprachlos. In der Mitte stand eine grosse Eiche, sie hatte wunderschöne rosa Blüten. Auf dem Baum stand ein Haus. Als Hoppel die Tür aufstiess und wir drin standen war ich dreifach begeistert. Cheki führte mich in den ersten Stock zu einer Tür. «Wenn du mich suchst, mein Zimmer ist rechts von dir.», sagte Cheki. «Wenn du was brauchst mein Zimmer ist links von dir», flüsterte Hoppel. Er ging in sein Zimmer und ich anschliessend auch. Mit einem leisen Ton schloss ich die Tür. Als ich mein Kopf hob, war ich überwältigt. Ich glaubte ich träume. «Es gibt Essen!», sprach er mit ruhigem Ton. Ich ging an den Tisch, ein Festessen wurde angerichtet. Er sagte: «Ich hoffe es schmeckt dir.» Am nächsten Morgen sassen alle am Tisch und assen genüsslich das Frühstück. Dreissig Minuten später standen alle vor dem Haus. «Los zum Drachenturm, wo Luana die Prinzessin darauf wartet, gerettet zu werden.» Wir und der fliegende Teppich wanderten durch Wälder und Hügel auf und ab und flogen mit dem Teppich über Seen. Als wir am Turm ankamen war es schon dunkel. Cheki stellte ein Zelt auf, als ich endlich eingeschlafen bin, stand der Mond schon am Himmel und die Sterne beleuchteten unser Zelt. Am nächsten Tag waren alle schon früh auf den Beinen. Cheki sagte: «Also wir retten jetzt die Prinzessin.» Mit dem Fuss stiess ich die Tür auf, überall hingen Spinnweben. Die Treppen knarrten und ein Schauer lief an meinem Rücken hinunter. Wir liefen langsam die Treppe hoch. Ängstlich blieben wir am Ende der Treppe stehen. Eine grosse rote Pfote mit scharfen Krallen war vor uns. Der Drache könnte jeden Moment aufwachen. Wir schlichen an dem Drachen vorbei in den obersten Stock, wo Luana schon wartete. «An das Fenster Teppich», schrie Cheki. «Hallo und tschau Luana.» Er schupste Luana und Hoppel auf den Teppich. Er flog zum Zelt zurück. Cheki und ich befreiten den Drachen von der Kette und stiegen dann auf seinen Rücken und flogen los, aus dem grössten Fenster, hinaus in die Freiheit. Er drehte einen Looping und landete vor dem Zelt. Luana umarmte Cheki. Auf dem Drachen flogen wir zurück zum Baumhaus. Alle begleiteten mich zum Brunnen, sie verabschiedeten sich von mir und ich sprang hinein. Er färbte sich goldig und ein Wirbel kam auf. Danach war wieder alles ganz normal. Ich stand vor der Kellertür und hörte meine Mutter. Sie rief: «Es gibt Abendessen.» Ich, mein Bruder, meine Schwester und meine Eltern assen alle glücklich das Abendessen.