Klub der jungen Geschichten Rettung vor den Zombies Eduardo Fraile, Luzern, 6. Primar

(chm)

Wir waren zu dritt in einem Freundeskreis Lucas, mein Bruder Joris und ich. Eines Tages schauten wir uns ein YouTube Video an, wo eine Person einen «Lost Place» erkundet. Wir fanden es ziemlich spannend, weshalb wir es selbst mal erleben wollten, also nahmen wir drei Taschenlampen, zwei Funkgeräte und einen Rucksack mit. Wir stiegen in unser Auto ein und fuhren los. In Athens wohnten wir und der nächste «Lost Place» war leider erst in Atlanta, also war es eine ziemlich lange Fahrt. Auf dem Weg sahen wir bereits ziemlich komische Leute, die einfach so auf den Strassen rumliefen. Völlig ratlos schauten wir uns um, denn wir sahen auch keine anderen Autos um uns. Also entschieden wir uns dazu auszusteigen und die Leute zu fragen, was los ist. Aber keiner sprach mit uns, plötzlich drehte sich einer um und lief auf uns los, sein Gesicht war komplett verwest und voller Blut. Er stürzte sich auf Joris und biss ihn in den Nacken, worauf hin Joris ihn von sich wegschubste und am Strassenrand verschwand. Wir liessen diesen gestörten Zombie dort stehen und machten uns auf die Suche nach Joris. Etwa 10 Minuten später hörten wir einen Schrei, der wahrscheinlich von Joris kam, wir rannten in die Richtung des Schreis und fanden auf dem Boden Blutspuren. Ca. 50 Meter weiter fanden wir Joris, wie er leblos auf dem Boden lag. Wir drehten ihn auf den Rücken und sahen dann, dass er überall am Körper Bisswunden hatte. Wir wussten nicht, was wir tun sollten, entschieden uns aber ihn ins Auto zu tragen. Gerade als wir ihn tragen wollten, bewegte er seine Finger. Unsicher ob wir uns das nur einbildeten, sahen wir uns an, da griff Joris plötzlich nach mir. Es sah so aus, als ob er mich beissen wollte. Wir liessen ihn fallen und waren komplett schockiert. Joris stand wieder auf und lief die ganze Zeit auf uns zu, wir waren so schockiert, dass wir ihn dort liessen und zu unserem Auto rannten. Zurück auf der Strasse sahen wir, dass etwa hunderte von diesen Zombies wie in einer Horde die Strasse entlangliefen. Unser Auto stand leider in der Mitte von ihnen, also hatten wir keine Chance zum Auto zu kommen. Nachhause kamen wir auch nicht mehr, da wir in einer anderen Stadt waren. Wir riefen die Polizei und unsere Familie locker 3 mal an, nie ging irgendwer ran. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nach etwa 20 Minuten war die Horde fast weg, wir nutzten die Chance und rannten zu unserem Auto. Doch dann bemerkten wir, dass wir nur noch einen viertel Tank hatten, das würde maximal für 50 Kilometer reichen. Wir versuchten es mit dem Funkgerät unseres Autos und hofften, dass in der Nähe vielleicht irgendeine Zuflucht oder war. Nach einer Weile warten, hörten wir endlich etwas, es war ein Mann namens Rick. Es war undeutlich, aber was wir raushörten, war, dass etwa 40 Kilometer südlich eine Zuflucht geschützt von einer starken Truppe war. Das war unsere einzige Möglichkeit zu überleben, also machten wir uns auf den Weg. Wir waren fast da, als wir von einem Mann mit einer Armbrust nach Bissen und Waffen durchsucht wurden. Danach liessen sie uns rein. Die Festung war riesig, schön und hatte hohe Mauern. Dieser Mann mit der Armbrust hiess Daryl, er gab uns frische Kleider und zeigte uns das Haus, wo wir leben konnten. Es war ein kleines schönes Haus. Zwei Jahre später fand mein Bruder eine Frau und hat jetzt zwei Kinder. Ich habe auch bereits eine Freundin, unser Leben war wieder normal und schön.