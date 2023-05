Klub der jungen Geschichten Rheingold Lèon Sponchia, Baar, 3. Oberstufe

(chm)

RHEINGOLD

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Als sie in der Bank eingedrungen sind, brach Panik aus. Die Zivilisten kreischten überall,

als Sandzak dann mit einem Luftschuss in die Luft schoss, war plötzlich stille. Skopje nahm allen Geiseln die Handys weg, einer probierte den Held zu spielen. Lissabon nahm sein Gewehr, schlug damit dem Zivilist auf den Kopf. Er fiel ihn Ohnmacht. Sandzak der Anführer, erklärte den Zivilisten

dass sie in einem Überfall verwickelt sind. Sandzak: Wen ihr still seid, gehorcht wird euch nichts passieren und ihr werdet bald wieder zu Hause sein,,! Die Geiseln nickten ängstlich. Lissabon war zuständig für die Geiseln er musste ihnen zeigen, wer der Chef war. Sandzak war der Planner, der sogenannte Planner der Crew. Skopje war mit Moskau für den Tresor zuständig, sie mussten sicher gehen, dass nichts schief läuft beim Bohren des Tresors. Ihr Fluchtweg war ganz raffiniert. Im Tresorraum befindet sich nicht nur Gold im Wert von 500Milionen, sondern auch noch geheime Geheimnisse der Regierung. Mit den Daten werden sie der Regierung drohen das sie, damit an die Öffentlichkeit gehen, wen sie sie nicht eine Immunität gewähren. Im Überfall läuft alles nach Plan. Skopje und Moskau sind im Tresorraum angelangt. Die beiden müssen jetzt anfangen das Gold zu transportieren, in den Geldtransporter der Bank. Sandzak redet mit den Behörden, sie sind einverstanden mit der Immunität mit dem Austausch von den geheimen Daten, doch sie wollten dafür auch 10 Geiseln von den 50. Sandzak ist skeptisch doch stimmt dazu ein. Alles ist perfekt, alles läuft nach Plan sie haben das Gold, die Immunität und keiner ist verletzt. Sandzak: Nichts kann mehr schiff gehen Leute’’! Moskau und Skopje sind mit dem Überladen des Goldes fertig, Wir sind startklar’’!

Ein seltsames Geräusch ertönt sich vom Lüftungsschacht, Bern kommt aus dem Schacht rausgekrochen, aus dem nicht kommt er raus.,, So lange habe ich gewartet auf diesen Moment, es war ein Fehler mich nicht mitzunehmen SANDZAK’’!

Es ist Bern er ist ein älterer Crew Mitglied. Sandzak nahm ihn nicht mit da er drogensüchtig war und Alkoholiker. Er fand es wäre eine Gefahr für uns einen solchen verantwortungsloser Mensch zu nehmen. Bern fand das unakzeptabel und verschwand 2 Jahre vor dem Überfall. Ich war untergetaucht, plante meine Rache an dir Sandzak und heute ist der Tag gekommen’’! Bern richtet seine Waffe auf Sandzak. ,BAM’’! Ein Schuss aus irgendeiner Seite, Bern kippt um auf den Boden.

,, Ich sagte doch ich bin der Boss hier’ ’sagte Lissabon. Sie gingen alle wieder an ihre Posten, denn sie hatten fast keine Zeit mehr. Sie mussten verschwinden von der Bank. Sie fesselten die Geiseln, damit sie nicht verschwinden konnten, während Sie verschwanden. Als Sicherheit haben sie noch C4 an den Wänden geklebt, wo die Geiseln waren, falls die Regierung doch sie verhaften wollten. Sandzak, Lissabon, Skopje und Moskau sassen in den vier Geldtransporter. Sie öffneten das Ausgangstor, dort stand die Regierung mit einer Riesenarmee, Panzer Soldaten Helikoptern alle auf die gerichtet.

Plötzlich bildete sich ein kleiner Weg zwischen den Panzer. Es war ihr Durchgang in die Freiheit, sie gingen durch den weg und grinsten den Direktor des Verteidigungsministeriums an. Er grinste nicht zurück. 5 Jahre später waren die Ganze Crew auf der Welt verteilt. Sandzak war mit seinem Anteil nach Sandzak gereist und hat die Hälfte des Vermögens an die Stadt gespendet. Skopje war mit seinem Anteil nach Mazedonien gereist, hat der Stadt auch gespendet. Moskau ist mit seinen Anteil nach Russland geflogen, in Moskau hatte er der Stadt auch sein halbe vermögen gespendet. Lissabon ist nach Portugal gereist und hat sein Vermögen erstmals richtig ausgegeben. Er hat sich Luxusautos gekauft im Wert von über 10 Millionen, hat sich ein Palast gekauft am Meer.