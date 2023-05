Klub der jungen Geschichten Rise of Greensleeves Colin, Oberkirch, 5. Primar

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Ich sah nur noch, wie Lord Goldclay mit gezücktem Schwert auf mich zuraste. Die Klinge glitzerte. Danach wurde alles nur noch schwarz.»

Jahr 0004

Ray war der Sohn von Hauptmann Rufus Ironheart. Er war Aufseher von Aurolon, ein kleines Dorf in Greensleeves. Früher ruhte das Land unter der ruhigen Hand von König Rektos. Er war aber in der Schlacht der Grossen Drei gefallen. Seine Gefährtin, die Nymphe Aurora, zog sich mit sieben Wächterinnen und Wächter zurück. Jetzt wird das Land von Lord Goldclay regiert und terrorisiert, denn er gewann die Schlacht. Jahre später gab Rufus Ray ein violettes Amulett und sagte: «Nimm dieses Amulett. Schon bald wirst du es brauchen. Und jetzt geh!» Er scheuchte ihn hinaus. «Aber warum?», fragte Ray. «Dies ist der Gegenstand, hinter dem der Lord her ist. Pass gut auf ihn auf, sonst ist Aurolon verloren!», war die Antwort. Mit diesen Worten knallte er die Tür hinter ihnen zu. Ray fragte sich, was sein Vater wohl mit Macht meinte. Er ging in den nahegelegenen Wald, um seine Gedanken zu ordnen. Er war gerade mal fünfzehn Minuten gelaufen, da kam er an einem Runenstein vorbei, die man immer wieder finden kann. Er sah, dass der Runenstein das gleiche Symbol wie das Amulett hatte. Dies fing an zu glühen. «Was zum...», dachte er. Dann fing alles um ihn herum zu leuchten.

Jahr 2013

Er fand sich in den Gassen von New York wieder. Vor ihm stand ein Mädchen. Es hatte ein rundes Gesicht und kastanienbraunes Haar. Sie fragte «Wer bist du?» hier noch nie gesehen! Woher kommst du?» «Ich komme aus Aurolon, ein Dorf, dass ohne dieses Amulett… Oh nein! Das Amulett ist weg! Ich muss es verloren haben!» «Welches Amulett?», fragte Josephine. Das Amulett meines Vat…» Weiter kam er nicht, denn er wurde plötzlich in einen Strudel gerissen und fand sich in Greensleeves wieder. Das Amulett war wieder an seinem Hals. Doch nicht beim Runenstein, nein, vor der Burg von Lord Goldclay!

Jahr 0004

Er traute seinen Augen kaum. Überall Soldaten! Plötzlich hörte er ein Rascheln im Gebüsch und wurde dann zu Boden geworfen. Als er die Augen wieder öffnete, sah er vor sich Aurora, umringt von ihren Wächtern. Sie zischte: «Wer bist du und was machst du hier?» «I-ich bin R-Ray, stets zu Diensten, Majestät!» «Woher…» «Ich komme aus Aurolon! Dort kennt Euch jedermann!» Aurora lächelte. «Wahrlich. Aber wie bist du hierhergekommen? Ich habe dich nur erscheinen sehen. Ah, ich weiss. Das Amulett des Merlins.» Auf einmal hörten sie ein Trampeln. Da rief eine Stimme: «Aurora, ich habe auf dich gewartet!» Ray sah, dass der Lord auf sie zuschritt. Ray zog sich langsam - zusammen mit den Wächtern - ungesehen in die Tiefen das Gebüsch hinein. Er sah nur noch, dass Aurora verschleppt wurde. Sie hatte es nicht in das Gebüsch geschafft. Als die Soldaten weit genug weg waren, folgte er ihnen, gemeinsam mit den Wachen. Nach einer Weile verloren sie sie aus den Augen. Jetzt war Bauchgefühl gefragt. Sie fanden das Verlies, in dem Aurora eingesperrt war, trotzdem. Sie befreiten sie, da der Schüssel daneben hing. Auf dem Weg aus der Burg erwischte sie Goldclay. «Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Ich sah nur noch, wie Lord Goldclay mit gezücktem Schwert auf mich zuraste. Die Klinge glitzerte. Danach wurde alles nur noch schwarz. Als Ray die Augen öffnete, sah er Aurora im Thronsaal vor sich. «Wir haben gegen den Lord gekämpft und gesiegt. Ende gut, alles gut.»

Lord Goldclay war besiegt.