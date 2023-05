Klub der jungen Geschichten Risiko Juliana Weber, Steinhausen, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Schon als wir am Bahnhof ankamen, hatte ich ein mulmiges Gefühl bei der Sache, schliesslich könnte ein Wort alles verändern. Ich wollte aber keine Schwäche zeigen und blieb zuversichtlich. Auf der Flucht vor der Polizei und vor unseren Eltern sind wir. Ich ging im Kopf den Plan nochmals durch: Von den Eltern abhauen, die Bank ausrauben, auf dem Taxi meines Kollegen zum nächsten Bahnhof, zum Flughafen nach Mexiko und dann untertauchen: Eigentlich doch ganz einfach! Wir sprangen in den Zug, die Tasche an meiner Seite war schwer. Ich keuchte und mein Herz raste. Marco und Tim sassen neben mir. Das Schwierigste ist fast vorbei. Das rhythmische Geräusch des Zuges machte meine Augenlider schwer, bis ich einschlief. Wildes Rütteln riss mich aus dem Schlaf, vor mir stand Tim: „Wach auf Mann, wir sind da!“ Schnell sprang ich auf die Füsse. Beim Flughafen herrschte hektisches Gewirr, niemand erkannte uns und so waren wir sicher im Flugzeug angekommen. Die Luft war stickig. Das Misstrauen, das ich vorher unterdrückt habe, kam wieder rauf. War es eine gute Entscheidung? Machen sich meine Eltern Sorgen? Will ich das wirklich? Ein Leben immer auf der Flucht? Ich schob diese Gedanken beiseite. Es gibt kein Zurück mehr. Nach 3 Stunden kamen wir an. Wir haben es geschafft! Wir machten uns so schnell wie möglich auf den Weg zum Hotel. Marco bezahlte mit dem gestohlenen Bankgeld. Müde fiel ich in das bequeme Bett und schlief ein. Ich wachte durch das Geräusch von Regen auf. Mein Handy surrte. Marco rief an. Ich nahm ab: „Ich wollte die Stadt erkunden, aber mich hat ein Polizist erkannt. Flüchtet so schnell wie es geht, bevor sie zu euch kommen. Ich bin noch müde, sie werden mich schnappen!“ Sein Handy fiel runter. Einige Sekunden hörte ich nur noch den Regen. Dann kam was anderes dazu: Eine Sirene! Schnell hängte ich ab und rüttelte Tim wach: „Tim! Mann wach auf, Marco wurde geschnappt, wir müssen flüchten!“ Tim nuschelte nur was Unverständliches und drehte sich auf die andere Seite. Ich gab ihm eine Ohrfeige: „Wach auf!“, schrie ich. Langsam drehte er sich zu mir und stieg mühsam aus dem Bett. Ich berichtete ihm, was geschehen ist. Schnell packten wir unsere Sachen und gingen in ein anderes Hotel. Zum Glück konnte ich einige Wörter in Spanisch, weil meine Tante immer Spanisch mit mir gesprochen hat, als ich ein Kind war. Leider konnte niemand von uns Kochen. Und so gingen wir in ein Restaurant das La Tortillia hiess. Wir bestellten uns eine grosse Tortilla und assen es schnell auf. Direkt vor dem Restaurant war ein schöner See und weil ich so heiss hatte, sprang ich rein. Tim blieb am Trockenen und ass seine Tortilla auf. Nach einem erfrischenden Bad im blauen See ging ich zurück zum Restaurant, weil ich dort Tim erwartete, aber sein Platz war leer. Seine fast fertig gegessene Fajita lag auf seinem Teller. Ich wartete noch, weil ich annahm, dass er auf die Toilette gegangen war. 15 Minuten vergingen und Tim war immer noch wie vom Erdboden verschluckt. Ich wurde langsam ungeduldig und ich fragte die Leute, die neben uns sassen. Die berichteten mir, dass mein Kolleg gerade vorher von Polizisten überführt wurde, nach lautem Widerstand. Mist! Jetzt bin ich auf mich selber gestellt, dabei bin ich erst 14. Nach einigen Tagen, in denen ich stundenlang nachgedacht habe, kam ich zum Entschluss, dass ich wieder nach Hause zu meiner Familie würde ziehen und das Geld zurückgeben würde, auch wenn mich dann sehr viel Strafen und Ärger erwarten wird. Lieber das, als ein Leben immer auf der Flucht. Nach dem ich zu Hause ankam, war ich froh und schwor mir immer ehrlich zu bleiben.