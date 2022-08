Zuger Wahlen 2022 Roland Müller im Portrait Der Politiker tritt bei den Zuger Wahlen am 2. Oktober an. Er kandidiert für zwei Räte.

(chm)

Hier präsentiert sich Roland Müller den Wählerinnen und Wählern.

Steckbrief

Das bin ich / Dafür stehe ich:

(Roland Müller stellt sich in eigenen Wort vor)

Ich setzte mich für eine kostenbewusste und schlank organisierte Verwaltung ein. Dies gilt insbesondere für meine Abteilung Soziales. Unterägeri soll für alle Einwohnerinnen und Einwohner ein attraktives Dorf bleiben wo man gerne wohnt und arbeitet. Die Bevölkerung soll in ihrem eigenverantwortlichen Handeln so wenig wie möglich eingeschränkt werden. Dazu unterstütze ich notwendige Infrastrukturen wie eine Kinderkrippe, sodass sich Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren lassen. Auch die Jugend und das Alter, weitere Bereiche meiner Abteilung, liegen mir am Herzen. Für sie sollen für die Entfaltung und das gemütliche Beisammensein Räume und Begegnungsorte geschaffen oder ausgebaut werden.

___

