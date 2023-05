Klub der jungen Geschichten Rot wie ein Rubin Sara Portmann, Wiggen, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Dies war jetzt schon einige Tage her und unsere Lage hatte sich nicht wirklich verbessert. Wir waren nie länger als zwei Tage am gleichen Ort, wir wanderten immer weiter. Das Verstecken wurde langsam zur Routine, aber es war kein Zustand der erstrebenswert war.

Vielleicht fragt man sich jetzt wie wir überhaupt in diese Situation geraten konnten. Ich, Ari Murray und meine Freunde Sammy, Bree und Erik, wir planten einen Juwelendiebstahl. Nicht irgendein Juwel, nein, es handelte sich um ein altes Erbstück meiner Familie. Die Tradition besagte, dass die Mutter es bis zum 18. Geburtstag der ältesten Tochter bei sich trug und es ihr dann vermachte. Jedenfalls ist dieses Juwel schon seit fast seit 150 Jahren im Besitz der Murray Familie. Eigentlich sollte dieser Ring ja in meinem Besitz sein, jedoch wurde er nach dem Tod meiner Mutter für einen Haufen Geld an ein Juweliergeschäft verkauft. Daher war es ja nur logisch, dass ich meinen Besitz zurückwollte. Dann war es ja kein richtiger Diebstahl, oder?

Wir planten alles perfekt, es schienen keine Schwachstellen in unserem Vorhaben zu sein. Bree hatte sich vor gut zwei Monaten für einen Job als Putzfrau bei dem besagten Juweliergeschäft beworben und war erfolgreich. Sie jobbte jetzt gelegentlich dort und hatte somit Zugang zu allen Räumen. Wir konnten also ohne grosses Aufsehen zu erregen ins Geschäft gelangen. War da nur noch das Problem mit dem Kontrollsystem. Unsere Idee war es, uns in das System des rund um die Uhr bewachten Juweliergeschäfts zu hacken und die Alarmanlagen und Überwachungskameras lahmzulegen. Diesen Part würde Erik übernehmen. Er war nämlich unser Profi in Sachen Informatik.

In der besagten Nacht in der wir unseren Diebstahl geplant hatten, musste zuerst Erik sein Können beweisen. Er brauchte etwa eine Stunde, bis er erfolgreich war. Er hatte das gesamte Überwachungssystem ausgeschaltet. Jetzt durften wir keine Zeit verlieren. Sammy, Bree und ich verliessen unser Versteck in der Nähe des Hintereingangs und schlichen auf die Tür zu. Bree hatte heute nach ihrer Schicht den Schlüsselbund mitgehen lassen. Den zog sie aus ihrer Jackentasche und schloss die schwere Tür auf und reichte ihn mir. Bree würde nämlich hinter der Tür Schmiere stehen, während Sammy und ich weiter in den Laden vordringen würden. Bedacht keine Geräusche zu machen, schlichen wir durch den Flur. Der grosse Raum dahinter war voll mit Vitrinen, in denen die kostbarsten Schmuckstücke lagen. Der glitzernde Rubin der in einen Ring reines Goldes gefasst war, stach mir sofort ins Auge. Dies war der Ring meiner Vorfahren. Mein Ring. Ich zuckte zusammen als Sammy’s Ellbogen mich leicht an der Seite traf. Er warf mir einen vielsagenden Blick zu. Er hatte natürlich recht, wir durften keine Zeit verlieren. Ich fing an Bree’s Schlüsselbund nach dem richtigen Schlüssel abzusuchen. Als ich glaubte den richtigen gefunden zu haben, steckte ich ihn ins Schlüsselloch und schloss die Vitrine auf. Vorsichtig öffnete ich das Glastürchen und streckte meine Finger nach dem Ring aus. In diesem Moment ertönte ein markerschütternder Schrei. Gleichzeitig bellte ein Hund. Die Geräusche kamen aus der Richtung des Hintereingangs. Aus Bree’s Richtung.

Ich schloss meine Finger um den goldenen Ring und rannte gemeinsam mit Sammy zu Bree. Sie lag wimmernd am Boden und hielt ihr Bein umklammert. Ich wollte sie gerade fragen was geschehen war, da ertönten Schritte und das Licht im Flur ging an. In diesem Moment handelte ich wohl im Unterbewusstsein. Ich deutete auf Bree und bedeutete Sammy mir zu helfen, sie hochzuheben. Zu dritt manövrierten wir uns zur Tür hinaus und verschwanden in der Dunkelheit.

Wir waren jetzt gesuchte Diebe und auf uns war ein Finderlohn ausgesetzt. Bree’s Bein sah ziemlich übel aus. Der Hundebiss hatte sich entzündet und aus ihm quoll Eiter. Wir müssten wohl bald einen Arzt aufsuchen denn ihr Zustand verschlechterte sich. Und so ging dieses kleine Abenteuer böse für uns aus. Aber dieser Preis war es mir wert. Ich hatte meinen Ring.