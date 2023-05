Klub der jungen Geschichten RUBYEN Der Ewige Winter Isabelle Baggio, Eschenbach, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte, …

«Lisa, könntest du bitte diesen Korb in den Keller bringen? Ich muss aufpassen das unser Mittagessen nicht anbrennt!», rief Mama aus der Küche. «Alles gut», sagte ich, «bin schon unterwegs!» Ich ging die lange Treppe hinunter und öffnete die Tür.

Als ich den Korb abgestellt hatte, bemerkte ich ein kleines Funkeln aus den Augenwinkeln. Als ich mich umdrehte sah ich, dass es aus dem Schrank kam. Meine Neugierde war augenblicklich geweckt. Denn dieser Schrank war schon seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden…, ich guckte durch den Spalt, und vergass alles um mich herum. Dort wo das Ende des Schranks hätte sein sollen, war ein Gang, und am Ende dieses Ganges war ein Funkeln, das eine magische Anziehungskraft auf mich hatte.

Wie in Trance lief ich darauf zu. Dort war ein wunderschöner verschneiter Wald. Plötzlich wurde ich hinter einen Baum gezogen und bevor ich auch nur «pieps» sagen konnte, flüsterte dieses Etwas: «Psst, sonst bist du ihr nächstes Opfer.», Ich war verwirrt. «Was für ein Opfer? Und von wem?», flüsterte ich zurück. Ich merkte, dass das kein Spiel war, und das ich besser leise sein sollte. «Komm mit», sagte dieses Etwas (was ich langsam als Mensch vermutete), und zog mich mit. Als wir in einer Höhle waren konnte ich das erste Mal das Gesicht sehen. Er war tatsächlich ein Mensch, doch von der Hüfte abwärts ein Pferd. «Du bist ein ZENTAUR?», fragte ich verblüfft. «Ja, aber nicht so laut, wir sind noch immer nicht vollständig in Sicherheit.»,

«Oh, tut mir leid, aber von welcher Gefahr redest du? Ich sehe nur einen wunderschönen Winterwald. Was habt ihr eigentlich gerade für einen Monat?», fragte ich sie neugierig. «Und wie heisst du?», «Hilfe, du schickst ja einen ganzen Wasserfall von Fragen auf mich herab.», meinte sie belustigt. «Ich heisse Nina. Und du?», «Ich heisse Lisa. Also was für einen Monat habt ihr? Bei uns kommt nicht mal im Januar halb so viel Schnee.» «Wir haben gerade Juli.», Sagte Nina traurig. «Was, das kann doch nicht sein!», rief ich aus. ««Ja, schon, aber die böse Hexe die momentan regiert über Rubyen, hat einen ewigen Winter gezaubert» sagte Nina und liess den Kopf hängen. Wir haben diesen Winter schon so lange, dass ich nicht einmal mehr die Zeit weiss. Es gibt nämlich kein Tag und Nacht.» «Oh nein! Wie lange bin ich schon hier? Mama wird sich sicher Sorgen machen, weil ich so lange weg war! Nina bitte bring mich dorthin, wo du mich gefunden hast.» «Okay Lisa. Komm mit!» meinte Nina und lief los.

«Huch, zum Glück ist der Eingang noch hier. Tschüss Nina. Es hat mich gefreut dich kennenzulernen.» rief ich ihr zum Abschied zu. Endlich angekommen, sah ich der Uhr an das nicht einmal 1 Sekunde vergangen war. Das kann doch nicht sein. Ist das alles nur ein Traum? Ich zwickte mich in den Oberarm, doch nichts geschah.

Ich ging in mein Zimmer. Doch ich spürte, dass Nina Hilfe brauchte. Und so ging ich nochmal nach Rubyen.

Als ich angekommen war, sah ich, gerade dass Nin konzentriert die Hände gehoben hatte. Und siehe da der Schnee schmolz! «Wie machst du das?» wollte ich wissen. Nina sagte: «ich bin eine Zauberin. Erst jetzt hatte ich genug Kraft, um den Winter zu beenden. Ade, Hexe!»

Ich lief zurück zum Eingang, der mich nach Hause führte, nicht ohne meiner Freundin auf Wiedersehen zu sagen. Als ich zurückkam war ich glücklich, und freute mich auf mein nächstes Abenteuer.

ENDE