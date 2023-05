Klub der jungen Geschichten Sanara Norina Kurmann, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Sanara

Ich stieg in den Keller. Dort sah ich ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber zuerst einige Informationen über mich.

Hey, ich bin Erla und bin ein zwölfjähriges Mädchen. Ich wohne in Irland, in einem Dorf namens Doolin. Meine Eltern haben einen Bauernhof mit vielen verschiedenen Tieren. An einem schönen Tag feierten wir ein grosses Fest. Meine Aufgabe war es, den Wein aus dem Keller zu holen. Als ich im Keller war, hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Zur Sicherheit sah ich mich um. Beim Umsehen blieb mein Blick beim Schrank, welcher hell leuchtete hängen. Ich lief auf den Schrank zu, öffnete ihn und wurde unwiderstehlich in den Schrank hineingezogen. Als ich wieder zu mir kam, konnte ich erst einmal gar nichts sehen, weil das Licht so hell war, dass es mich stark blendete. Als ich mich einigermassen an das Licht gewöhnt hatte, sah ich eine Welt, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Sie war kahl. Das aussergewöhnlichste aber war, dass alle Inseln fliegen konn-ten. Komisch war nur, dass ich keine Lebewesen sah. Das beunruhigte mich sehr. Ich beschloss, dem Pfad zu folgen, der vor meinen Füssen lag. Am Ende des Pfades war ein unterirdischer Gang. An der Wand im Gang war eine Wahrnung und eine Bitte eingraviert: Liebes Menschen-kind. Wir die Geschöpfe von Sanara, bitten dich, uns zu helfen, dass Sana-ra bestehen bleibt. Die Lügen der Menschen werden die magische Welt zerstören und nur ein Menschenkind kann uns noch retten. Du musst nur den Kristall der Ewigkeit für uns finden. Aber Achtung, wenn du es nicht schaffst, wird sich das Tor zur Menschenwelt schliessen und du kannst nie mehr dahin zurück! Als ich das gelesen hatte, gab es für mich keinen Grund, dieser Welt nicht zu helfen. Also ging ich in den dunkeln langen Tunnel hinein. Ich lief los. Ich wusste auf einmal ganz genau, wohin ich musste. Ich lief und lief mehrere Tage lang, bis ich endlich an ein Tor kam. In diesem Tor wurde ein Tipp eingraviert: Du findest den Stein, so geht es dir fein. Was das wohl bedeutete? Ich zerbrach mir den Kopf darüber, kam aber auf keine Lösung. Schliesslich betrachtete ich das Tor genauer. Es war aus Gold mit eingravierten Bildern. So atemberaubend, dass ich gar nicht mehr wegschauen konnte. Ich ging vorsichtig auf das Tor zu und entdeckte eine Stelle, wo das Gold gegen innen verlief. Diese Stelle sah aus wie ein Kristall. Nun begriff ich, ich musste den Kristall finden, um mich und Sanara zu retten. Ich wusste aber nicht, wohin ich gehen sollte, um den Kristall der Ewigkeit zu finden. Also lief ich einfach drauf los. Als ich so dahinwander-te, kam ich an eine Höhle und sah wieder so rätselhafte Botschaften. Sie lauteten: In dieser Höhle lauert ein Spinnenwesen, das furchtbar ist. Nur wenn du das Rätsel löst, gibt es dir den Kristall der Ewigkeit. Wenn du es nicht schaffst, wirst du ihr dienen müssen. Das klang beunruhigend. Ich ging in die Höhle und sah das grässlichs-te Wesen, das ich jemals gesehen hatte. Es kam gleich zum Punkt und stellte mir die Frage: «Eine Elfe hat 3 Töchtern, jede von ihnen hat einen Sohn. Wie viele Söhne hat sie?» Ich sagte: «Sie hat 1 Sohn, denn alle Elfen haben den gleichen Bruder.» Das riesige Ungetüm nickte nur und holte einen blau geschlungenen Kristall aus der hintersten Ecke. Ich nahm in dankbar entgegen. Ich rannte zu-rück zum Tor, legte den Kristall in die Eingravierung und wartete. Da ein Knistern und Knacken. Auf einmal war die Welt ganz anders. Die Inseln waren farbig und lustig. Als ich durchs Tor trat, war da ein einziges Wort: «Danke!» Ich war froh, dass ich Sanara helfen konnte. Als ich dann vom Keller wieder nach oben ging, war das Fest in vollem Gange. «Komisch» dachte ich mir. Ich war doch 7 Tage lang fort. Na ja, dachte ich mir, auf jeden Fall bin ich wieder hier und feiere mit meiner Fami-lie. Den Ausflug nach Sanara ist mein ganz persönliches Geheimnis.

Ende