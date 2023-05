Klub der jungen Geschichten Schau nicht nach!!! Alban Gashi, Wolhusen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich beschloss nachzuschauen und ich fand gar nichts und ging schlafen. Doch ich bin jemand, der nicht so leicht aufgibt und wollte nochmal nachschauen, diesmal genauer. Und ich bereue diese Entscheidung bis heute noch. Drinnen befand sich eine Klapptür. An sich ist es ja nicht schlimm, jedoch war ich alleine zuhause und als ich die Klapptür öffnete, blieb mein Herz stehen. Ich hörte jemanden schaufeln und was ihr wissen müsst - ich lebe nur mit meinem Bruder (28). Mein Bruder war arbeiten und ich habe sehr Angst bekommen, als ich das Schaufeln hörte. Ich rannte zu meinem Zimmer und schloss die Türe sofort zu. Die ganze Nacht habe ich kein Auge zu bekommen. Ich merkte das in einer Stunde die Schule anfängt und machte mich fertig. Das war mein schlimmster Schultag, ich habe vergessen das ich Hausaufgaben hatte und noch schlimmer - heute war die wichtigste Prüfung im ganzen Jahr, die entscheidet, ob ich in die nächste Klasse komme oder nicht. Alles lief schlimm, ich wusste wortwörtlich nichts - rein gar nichts und hoffte, dass ich irgendwie ein paar Punkte bekomme. Am nächsten Tag hatte meine Lehrerin die Prüfungen in der Hand und ich bekam eine -2!!! Ich war am Boden zerstört und hasste mein Leben in diesem Moment. Niemand hörte mir zu und selbst mein Bruder, der in mir so viel Vertrauen hatte, war enttäuscht. Ich wollte es meinem Bruder erklären doch direkt als ich den Vorfall mit dem Schrank erwähnte, schrie er mich an, dass ich nie wieder nachschauen sollte. Alles was mein Bruder sagte, war Pflicht und ich habe es sein lassen. Dummerweise bekam mein Bruder am Ende des Monats keinen Lohn und seine Ausrede war, dass er sich verletz habe. Ich hatte keine andere Wahl ausser im zu glauben, dachte er. Ich schwänzte die Schule und folgte ihm, als er zur Arbeit ging, weil

1. Wenn er verletz wäre, dann würde er nicht zur Arbeit gehen.

2. Er hätte mindestens bisschen Lohn bekommen müssen.

Also folgte ich ihm und es dauerte nicht lange, bis er mich entdeckte - misst! Er fragte mich, was ich hier machte, und ich sagte ich ging zu einem Freund, da die Schule heute ausfiel. Doch er glaubte mir kein Wort, rief bei der Schule an und stellte fest, dass ich gelogen hatte. Ich bekam Hausarrest und das einen ganzen Monat. In 2 Tagen sind Ferien und ich muss zuhause sitzen, na toll. Ich lasse aber nicht los, bis ich weiss, was da schiefläuft. Nachts als mein Bruder schlief, versteckte ich Kameras. Von jedem Winkel war der Schrank sichtbar. Jetzt werde ich es herausfinden. Eine Stunde später klingelte sein Wecker. Er schläft im Zimmer nebenan und ich höre alles, was er macht. Er ging wie immer zur Arbeit, was ich ihm aber nicht glaubte. Ich griff sofort zu meinem Handy, loggte mich in die Kamera ein und schaute. Es dauerte nicht lange und ich sah jemanden auf der Überwachungskamera. Das Licht war aus und man erkannte kein Gesicht. Die Person dort machte das Licht an und es war mein Bruder. Ich warf mal ein genauerer Blick drauf, er öffnete die Klapptür. Ich konnte mir das nicht mehr angucken und rannte runter, um im zur Rede zu stellen - leider bereue ich es. Ihr denkt euch wieso? Da drin befanden sich Leichen. Mein Bruder hatte mit vielen Streit und hat jeden von ihnen umgebracht. Als er mich sah, fing er an zu heulen. Er war traurig und wütend auf mich.