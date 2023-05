Klub der jungen Geschichten Schiefgelaufen! Ramon Kempf, Schongau, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Köbi und Töbi sassen bei der Schulleiterin Frau Küng. Sie waren zwei Lausbuben der Schlimmen Art. Köbi spielte Fussball und trägt meistens eine Mütze. Töbi schwitzte schnell weswegen er praktisch immer ein T-Shirt trägt und spielt Unihockey. Heute fluteten Köbi und Töbi die Toilette. Darum waren sie bei Frau Küng, die sie anschrie. Für Köbi und Töbi war das der Alltag. Sie träumten, einmal Bankräuber, wie fast jeder Junge aus ihrer Klasse, zu werden. Köbi und Töbi liefen geknickt nach Hause. Beide haben blonde Haare, die jetzt nass wurden, denn es regnete. Am nächsten Tag war es wieder ein heisser Julitag. Es war Samstag und sie gingen skaten. Sie schwitzten sich zu Tode und der Beton flimmerte vom grellen Lichtschein der Sonne. Sie planten schon lange einen Einbruch in den Eisladen der im gleichen Gebäude wie die Bank ist. Ein kleiner, schmaler Weg führte dort hin. Köbi und Töbi gingen vom Skater Park, der ausserhalb von Los Angeles liegt, nach Hause. Köbi wohnte in der Nähe vom Skater Park und Töbi in der Innenstadt. In dieser Nacht war der Einbruch in den Eisladen geplant. Doch dann merkten sie, dass morgen ihre Eltern weg waren und darum verschoben sie den Einbruch um eine Nacht. Am nächsten Abend trafen sich Töbi und Köbi vor dem Eisladen. Der Weg war nicht beleuchtet. Sie nahmen Taschenlampen mit, doch als sie sie eischalteten, merkten sie, dass die Batterien keinen Strom mehr hatten. Also mussten sie jetzt ohne Taschenlampen einbrechen. Töbi rammte die Tür auf und ging rein. Köbi schaute, dass niemand kommt. Töbi sah fast nichts dennoch probierte er die Gefriertruhe aufzubrechen, aber sie war zu gut verschlossen. Jetzt ging auch noch der Alarm los und sie rannten nach Hause. Manchmal kamen ihnen Polizeiautos vorbei aber sie versteckten sich immer schnell hinter einem Busch. Am nächsten Morgen hörte Köbi Radio: «In der letzten Nacht brachen zwei Minderjährige in die Bank neben dem Eisladen in Los Angeles ein!!»