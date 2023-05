Klub der jungen Geschichten Schlechter Einfluss Noel Holdener, Kriens, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Eigentlich wollte ich nur meine Kappe aus der Waschmaschine hohlen, die meine Mutter für mich gewaschen hatte, aber voller Neugier musste ich den Schrank öffnen. Es waren alte Sachen die meinem Vater gehörten, darunter auch eine dreckige Lampe die ich ihm zu seinem Geburtstag geschenkt hatte. Ich dachte nicht gerne an meinen Vater, obwohl er nicht lange bei mir und meiner Mutter lebte. Ich darf nie mit meiner Mutter über ihn reden, da sie irgendwie traumatisiert von ihm ist oder so, glaube ich zu mindestens. Denn nach dem mein Vater gegangen war, war meine Mutter längere Zeit im Krankenhaus. Ich wusste nie warum. Ich drückte die schweren Holztüren wieder zu und ging zur Waschmaschine. Die Kappe lag auf dem Kleiderbügel, ich zog sie an und ging wieder nach oben. Meine Mutter sass auf dem Sofa, vertieft in ihrem Buch. Ich wollte mich mit meinen Freunden treffen, hatte aber keine Lust meiner Mutter das mitzuteilen, sonst würde sie mir wieder einen ganzen Tag einen Vortrag halten, dass all meine Freunde einen schlechten Einfluss auf mich hätten. Ich bin ein gut erzogener Junge, auch sehr gut in der Schule, ich weiss selber wo meine Grenzen sind und was ich tue, ja, da hat sie recht, im Gegensatz zu meinen Freunden. Ich schlich also ganz leise aus dem Haus auf die Strasse, nahm mein Fahrrad und fuhr los. Bei der alten Eisenfabrik traf ich mich mit zwei Freunden aus meiner Klasse. Meine Mutter wusste, wenn ich nicht Zuhause war, war ich hier. Mein Freund drehte die Musik voll auf und wir fingen an uns zu unterhalten. Das Hauptthema war natürlich Fussball, über das könnten wir uns Jahrelang unterhalten. Durch den Tag kamen etwa zwanzig Personen dazu. Am Abend wurde aus dem kleinen Treffen eine richtige Party. Ich amüsierte mich sehr. Mein Freund stolperte über die Bühne zu mir. Er teilte mir mit das er ging. Wir verabschiedeten uns und kurze Zeit später ging auch ich, schliesslich war es schon nach drei Uhr. Zuhause angekommen ging ich ins Wohnzimmer, wo meine Mutter friedlich mit ihrem Buch in den Händen auf dem Sofa eingeschlafen war. Ich nahm eine Wolldecke aus der Schublade und legte sie achtsam über sie. Meine Mutter bedeutete mir alles. Ich würde alles für sie tun. Ich schlich in mein Zimmer, schloss die Tür und fiel schon halb im Schlaf ins Bett. Als ich wieder wach wurde, war es schon fast Mittag. Ich zwang mich aus dem Bett und schlurfte ins Bad. Ich zog mich frisch an und wusch meinen Körper. Anschliessend ging ich in die Küche, öffnete den Kühlschrank und zog zwei belegte Brote aus der untersten Schublade, die meine Mutter jeden Tag für mich machte. Obwohl Ferien waren, musste meine Mutter jeden Tag früh zur Arbeit gehen. Ich wusste das zu schätzen. Mein Handy vibrierte, ich nahm es hervor. Es war ein Anruf meines Freundes aus unserem Fussball-Club. Er fragte mich, ob ich heute in eine nah gelegene Stadt auf eine Party käme. Meine Ferien bestanden eigentlich nicht nur aus feiern, aber ich freute mich trotzdem schon so, dass ich nicht ablehnen konnte. Eine Stunde später kam mein Kollege mit seinem Vater, der uns netterweise in die Stadt brachte. Immer wenn ich meine Freunde mit ihren Vätern sehe, wünschte ich mir auch so ein Vater, mit dem ich es richtig gut hätte. Aber mein richtiger Vater, ich würde ihn nie im Leben zurückwünschen wollen. Wir stiegen aus und verabschiedeten uns. Die Party ging erst am Abend los, also gingen wir noch in unser Lieblingsrestaurant und anschliessend noch in eine Einkaufsstrasse, die so ziemlich alles hatte. Wir betraten den Nike-Store und fingen an nach Kleidern zu suchen. Ich fand einen Pullover und eine passende Trainerhose dazu. Am liebsten hätte ich sie gleich gekauft, aber ich konnte mir das niemals leisten. Mein Freund schlug vor, es einfach zu klauen. Ich hatte noch nie geklaut und tat es jetzt sicher auch nicht. Nach etwa fünf anderen Läden betraten wir endlich die Party. Zu meiner Überraschung war ein Mädchen aus der Parallelklasse da. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Ehrlich gesagt, erhoffte ich mir, sie wäre mehr als nur eine gute Freundin. Wir gingen zu ihr hin und fingen an uns zu unterhalten. Sie war das hübscheste Mädchen, das ich kannte. Wir unterhielten uns natürlich nicht über Fussball, sondern über die neue Lehrperson, die wir an unserer Schule hatten. Dann betraten wir den Partyraum, der schon fast voll war. Die laute Musik des DJs betäubte meine Ohren und wir mussten anfangen zu schreien, um uns besser zu verstehen. Wir fingen an, unkontrolliert zur Musik zu tanzen. Ich hatte immer Angst, dass ich nicht genug cool oder hübsch wäre für sie, dass stärkte mein Selbstvertrauen natürlich nicht. Die ersten runden Bier wurden ausgeteilt. Sie nahm auch eins und als ich gefragt wurde, nahm ich mir gleich zwei. Ich trank nicht viel und wenn doch, hatte ich mich sehr unter Kontrolle. Das Gefühl war immer komisch, denn es war nicht so, als ob ich das Trinken cool fand, sondern dass ich mich beim Trinken cool fand. Das ging den ganzen Abend so weiter bis ich irgendwann die Erinnerungen verlor… Ich wachte auf und probierte sofort aufzustehen doch es schmerzte alles. Was ist gestern passiert? Ich konnte mich nicht mehr erinnern. Langsam konnte ich mich wieder bewegen und kroch auf allen vieren aus dem Bett. Mein Blick viel auf einen Nike Pullover und die passenden Trainerhosen dazu. Die konnte ich mir doch nicht leisten? Mein Gehirn konnte kaum noch nachdenken. Mir wurde klar, dass was auch immer passiert war, nie wider passieren dürfte, nie mehr.

10 Jahre später

Die Polizisten verabschiedeten sich, ich konnte meiner Mutter nicht in die Augen sehen. Die Tränen flossen über ihre Wangen, aber sie gab keinen Ton von sich. Obwohl sie mich jetzt zwei Jahre nicht frei sehen konnte freute sie sich gleich null mich zu sehen. Ich ging ohne etwas zu sagen ins Haus und fiel erschöpft auf das Sofa. Ich fiel in meine Gedanken. Ich schämte mich in Grund und Boden. Ich konnte bei so vielem nicht widerstehen, tat Dinge die ich nie von mir erwartet hätte, wurde zum grössten Mitläufer. Es hatte doch alles so harmlos angefangen?! Jetzt war ich das geworden, wovor meine Mutter mich gewarnt hatte, wovor sie Angst hatte ich würde es werden. Nein, wovor ich Angst hatte, ich würde es werden. Ich hatte fast meine grösste Liebe umgebracht…

Ende