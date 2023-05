Klub der jungen Geschichten Schlucht des Schreckens Noemi Müller, Rotkreuz, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Wir planten alles sehr sorgfältig, und doch geschah etwas Gravierendes. Wir alle standen an dieser Schlucht irgendwo im Nichts. Alle starrten schweigend nach unten und keiner sagte was. Plötzlich hörte ich ein leises Stottern. Es war Giulia. Ganz schockiert flüsterte sie: «Ist er tot?» Niemand antwortete auf ihre Frage. «Kann mir jetzt bitte irgendjemand antworten?», verlangte sie. Ich konnte die Angst in ihrer Stimme regelrecht hören. «Wir wissen es auch nicht, Giulia!» sagte James sehr energisch. «Sollen wir die Polizei rufen?» Kam es leise aus Maras Mund. Ich sah sie schockiert an. «Bestimmt nicht! Sonst landen wir im Knast. Ist es das, was du willst?» Mara schaute mich genervt an, da sie das natürlich nicht wollte.

Panisch und hitzig diskutierten wir, was wir tun sollten, und kamen auf sehr verrückte Ideen. Wir wurden immer lauter und verzweifelter. Ich schrie so laut, bis die Gruppe sich endlich beruhigte. «Könnt ihr bitte einfach still sein? Wir müssen jetzt klug handeln.» Die Gruppe stimmte mir zu. ich wollte die Sache nicht selbst in die Hand nehmen, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich wusste, wenn ich es nicht täte, würde es das reinste Chaos geben. Und das wollte ich natürlich nicht. Wir hatten 3 Möglichkeiten, wie wir damit umgehen konnten. Die Erste wäre, wegzulaufen. Die Zweite war, zur Polizei zu gehen. Und die Dritte war, selbst in die Schlucht hinabzusteigen und nachzusehen, ob er noch am Leben war. Die zweite Möglichkeit war so gut wie ausgeschlossen, also blieben uns nur noch zwei.

»Bist du lebensmüde?!», rief Mara. Nun, ich werde ganz sicher nicht in diese Schlucht gehen. Das steht fest. «Um ehrlich zu sein, ist diese Idee ein bisschen verrückt», sagte Giulia. Also beschlossen wir, zu gehen. Es fiel uns schwer, aber wir wollten alle nicht in diese Schlucht hinuntergehen. Wir mussten ca. 30 Minuten laufen, um an eine Strasse zu gelangen. Wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Wir hatten kein Auto mehr, denn es war nach unserem kleinen, ungeplanten Unfall völlig hinüber. Also mussten wir laufen. Nach gut zwei Stunden liefen wir zu einem Rastplatz. In diesen zwei Stunden sprachen wir kaum ein Wort. An diesem Rastplatz bekamen wir etwas zu trinken und machten eine Pause.

»Ich möchte wissen, ob er tot ist...», sagte Mara. «Jetzt auf einmal? Du wolltest doch auf keinen Fall in die Schlucht gehen, um zu sehen, ob er noch lebt!» Mara sah mich wieder verärgert an, obwohl sie wusste, dass ich Recht hatte. «Warum redet ihr alle so, als ob ihr ihn nicht kennen würdet? Sein Name ist Loui. Also nenn ihn bitte bei seinem Namen!» James wurde wütend. Könnt ihr mal kurz aufhören zu streiten? «Genug, wir gehen zurück in die Schlucht und suchen ihn. Keiner von uns könnte mit der Gewissheit leben, wenn wir ihn da unten sterben lassen,» bestimmte Giulia. Also gingen wir zurück zur Schlucht. Als wir zurückkamen, sahen wir das völlig kaputte Auto. Ich bekam Herzklopfen, als ich die Schlucht hinunterschaute. Eigentlich wollte ich da gar nicht hinuntergehen. Und die anderen auch nicht. Aber ich wusste, wenn es jemand schafft, dann sind wir es. Alles für Loui!

Wir suchten nach einer Stelle, an der man einigermassen absteigen konnte. Ich ging voraus und wir riefen immer wieder nach Loui, in der Hoffnung, er würde antworten. Ich schaute kurz nach hinten, um zu sehen, dass alle zusammen waren. In diesem Moment sah ich nicht, wohin ich lief. Ich stand auf einem Stein, der nicht fest war. Er löste sich und ich konnte mich nicht mehr festhalten. In diesem Moment gab ich bereits auf. Ich schrie laut auf. Bis ich etwas an meiner Schulter spürte. Ich wachte erschrocken auf und meine Mutter schaute mich entsetzt an. Mein Bettlaken war nass, weil ich so sehr schwitzte. Ich brauchte einen Moment, um zu begreifen, dass das alles nur ein furchtbarer Albtraum war.