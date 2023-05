Klub der jungen Geschichten Schrank der Erinnerung Malin Bossert, Sursee, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Der Schrank zog mich magisch an, ich wollte endlich wissen, was das Geheimnis um diesen Schrank war. Meine Grossmutter hatte immer ein riesiges Geheimnis daraus gemacht. Ich vermisste sie so. Vor einem halben Jahr ist sie gestorben. Wir hatten ihr Haus geerbt. Es war wunderbar, mit grossem Garten und kleinen, alten, urigen Zimmern. Im Keller war der geheimnisvolle Schrank, an den Grossmutter mich nie rangelassen hatte. Jetzt konnte ich ihn endlich öffnen. Ich hatte nie verstanden, warum ich nicht an den Schrank durfte. Ich öffnete ihn. Er war wie ein Paradies für mich. Es gab Stifte, Blätter, tausende von verschiedenen Farben und Vorlagen zum Zeichnen. Ausserdem gab es auch dicke alte wunderschöne, abgegriffene Bücher. Aber das Beste waren die Kleider. Sie schienen für ans Meer gemacht zu sein. Ich sah ein Bikini. Es war lässig mit Verzierungen aus Muscheln. Dann gab es noch wunderbare, bestimmt im Wind flatternde, aus blauen Stoffen genähte Strandkleider, die ich bestimmt tragen würde. «Ilayda!», ich schrak zusammen. «Was machst du da?», «Ich… Ich wollte nur schauen, was Grossmutter mir verheimlicht hatte.» Meine Mutter war gekommen. Sie sah mich an und sagte: «Ilayda ich verstehe dich ja, aber du kannst nicht einfach in Grossmutters Sachen herumwühlen.» Ich sah sie an und meinte: «Ich weiss, aber ich muss es wissen.» Sie seufzte abgrundtief und meinte: «Dann tu was du nicht lassen kannst.» Mit diesen Worten ging sie. Traurig blieb ich zurück. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich lehnte mich an den Schrank und fragte mich, warum Grossmutter mir so was verheimlicht hatte. Plötzlich begann sich der Schrank zu bewegen und ich fiel hinein. Ich fiel, fiel und fiel. Dann wurde alles schwarz.

*

Ich lag am Boden. Meine Unterlage war irgendetwas Weiches…Sand? Jetzt bemerkte ich auch das Rauschen. Aber woher kam es? Endlich begriff ich, ich war am Meer. Aber wie kam ich hierher? Und wo war ich hier?

Da fiel es mir wieder ein. Ich bin zuhause im Keller gewesen und hatte mit Mama gestritten. Als sie weg war hatte ich mich an den Schrank gelehnt. Der hatte sich dann gedreht und ich war hineingefallen. Aber wie ging das? Man konnte nicht einfach in einen Schrank fallen und dann am Meer wieder herauskommen. Jetzt begriff ich erst richtig, dass ich am Meer war. Wahrscheinlich war das Grossmutters grosses Geheimnis gewesen. Ich dachte nach. Da hatte ich einen Geistesblitz. Das waren Grossmutters Erinnerungen! Ich war also mitten in einer Erinnerung meiner Grossmutter! Ich rappelte mich auf und sah mich um. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich eines der Outfits aus dem Schrank trug, ein langes Strandkleid und ein Bikini. Ich lief halb in die Brandung und liess die Wellen meine Füsse umspülen. Das Meer war hier wunderschön. Da sah ich wie die Wellen etwas anspülten, eine Muschel. Ich hob sie auf und betrachtete sie, es war eine mittelgrosse blaubraune Muschel. Darauf war etwas eingraviert, eine Nachricht meiner Grossmutter. «Bleibe so wie du bist und bewahre deine Geheimnisse gut bei dir auf», ich lächelte.

Dann machte ich die Muschel auf. Es war eine Perle darin. Ich würde mir zuhause eine Kette daraus machen. Zuhause. Wie kam ich wieder dahin? Im selben Moment leuchtete die Perle auf und trug mich nach Hause. Dort schloss ich den Schrank und sagte zu mir selbst: «Ich werde meine Geheimnisse gut bewahren.»