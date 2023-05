Klub der jungen Geschichten Schrank der Vergangenheit? Michelle Odermatt, Ettiswil, 2. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Komisch… soweit ich mich erinnern kann, befindet sich in diesem Schrank lauter «Nichts». Denn dieser Schrank gehörte meiner Urgrossmutter. Genaueres weiss ich jedoch nicht, es hat mich auch nie interessiert.

Nun war ich aber doch sehr neugierig, wieso darin ein Licht brannte. Als ich mich dem Schrank näherte, öffnete sich wie von Geisterhand die Schranktür. Oh Shit! Das Licht war so furchtbar grell!

Doch von einem Moment auf den anderen erlosch es. Es verging eine Weile, bis sich meine Augen von diesem Schock erholt hatten und ich wieder richtig sehen könnte. Und was ich sah, war sowas von seltsam! Es war eine Treppe im Schrank. Doch noch seltsamer war, dass die Treppe nicht nach unten führte, sondern ach oben. Ich war selber erstaunt, dass ich nicht gleich die Flucht ergriff oder um Hilfe schrie.

Denn eigentlich hatte ich Panik. Mein Puls schlug mir bis zum Hals. Mir war heiss und kalt zugleich. Doch irgendwie zog es mich einfach in diesen Schrank.

Und was soll schon passieren, wenn es nach oben geht? Die Hölle wird wohl kaum oben sein!

Ich stieg die Treppe hinaus, bis ich vor einem Tor stand. Da krachte es hinter mir. Oh nein! Das war die Schranktür, die ins Schloss fiel. Es war nun so finster und gruselig still, dass ich durch die Rillen im Tor Licht sah und sogar immer mehr Stimmen hörte. Es klang, als würden Leute miteinander diskutieren. Autos hupten, Vögel zwitscherten, Kinder lachten, ein riesen Durcheinander.

Und doch klang dieses Durcheinander so harmonisch und fröhlich zugleich.

Ich ging durch das Tor und traute meinen Augen nicht. Was ich sah, machte mich sprachlos.

Das ist eine Welt, ein Ort wie bei mir zu Hause. Oder doch nicht? Irgendwie war etwas anders.

Aber was war es? Ich konnte kaum klare Gedanken fassen. Diese Harmonie! Keine Hektik! Liebe und Fröhlichkeit wo man hinschaute. Es war, als würde mich jeder Mensch, ja sogar jedes Tier und jede Blume anlächeln. So toll! Und sowas von ansteckend!

Mich überkam ein grosses Glücksgefühl. Ich war von jetzt auf gleich so glücklich, dass ich sogar vergass, dass ich gar nicht zu Hause war.

Diese Welt hier scheint mir so perfekt. Ob meine Urgrossmutter wohl so gelebt hat und mir ihre Welt zeigen wollte? Vielleicht einen Denkanstoss geben?

Muss es wirklich immer mehr sein? Oder könnten wir auch mit weniger zufrieden sein? Ja, vielleicht… vielleicht wäre die Welt friedlicher, gäbe es nicht so viel Luxus und Technik. Man weiss es nicht…

Auf einmal ertönte in weiter Ferne ein Rufen und Klopfen. Hallo! Du musst aufstehen! Du kommst noch zu spät zur Schule! Huch… was war das denn!

So einen speziellen Traum hatte ich bislang noch nie.