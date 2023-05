Klub der jungen Geschichten Schrank zum Geld Linus Schmidlin, Rickenbach, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte... Nun ja, das dachten alle. Aber an der Klinke waren Fingerabrücke im Staub. Zuerst wollte ich die Klinke runterdrücken, doch da fiel mir ein, dass ich die Fingerabdrücke vielleicht noch brauchen könnte. Also holte ich Puderzucker, Klebeband und ein schwarzes Papier. Ich puderte den Puderzucker über die Klinke. Ich nahm einen Streifen Klebeband und klebte ihn über den Fingerabdruck. Das machte ich bei allen Fingerabdrücken. Dann klebte ich die Klebestreifen mit den Fingerabdrücken auf das schwarze Papier. Durch den Puderzucker sah man die super. “ Ja Mann” rief ich laut. Etwas zu laut, denn meine Mutter kam runter. “Robin, es ist Bettzeit.” “Ja, Mama”, gab ich zurück “komme gleich.” “Robin, Schatz, was machst du den jetzt schon wieder?! Und was ist auf diesem schwarzen Papier drauf?” ”Nichts, nichts”- antwortete ich flüchtig. Zum Glück kickte ich den Puderzucker und das Klebeband schnell unter den Schrank hielt sofort und das Papier hinter meinen Rücken. Ich meine, was hätte sie sich gedacht, wenn sie mich und das Blatt mit den Fingerabdrücken gesehen hätte. Zwei Tage danach verabredete ich mich mit meinem Freund Lars bei mir zuhause. Am Telefon wollte ich nicht zu viel verraten. Dingdong läutete die Türklingel. “ich komme” rief ich. “Hallo, Lars “Begrüsste ich ihn “Na, wie geht’s?” “Gut. Und dir selbst?” antwortete er “Gut. Komm ich muss dir im Keller was zeigen.” “Robin”, fragte meine Mutter, ”wollen wir einen Jass machen?” “Nö, wir gehen in mein Zimmer” lehnte ich ihre Einladung ab. Doch wir gingen nicht ins Zimmer! Nein, wir gingen schnurstracks in den Keller. ”Schau, Lars” flüsterte ich “Hier ist der geheimnisvolle Schrank.” “ich mache jetzt auf, okay?” “Warte, Robin. Komm, wir holen eine Taschenlampe.” Wir gingen noch mal hoch eine Taschenlampe suchen. “Wo ist die blöde Taschenlampe schon wieder?!!!” rief ich aus “Im Schrank“ antwortete meine Mutter. Ich bemerkte gar nicht, dass im Hintergrund der Fernseher lief. “Wir unterbrechen die Talkshow wegen einer Eilmeldung! Bruno Brecheisen ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis ausgebrochen” dröhnte es aus dem Fernseher. Dann zeigten sie ein Bild und die Fingerabdrücke. “Moment mal” sagte ich. Ich holte das Papier mit den Puderzuckerfingerabdrücken. Ich verglich die Fingerabdrücke und wurde kreidebleich. Es waren haargenau die gleichen Fingerabdrücke “Was ist denn, Robin?” fragte Lars “Mama, ruf die Polizei und sag, dass Bruno Brecheisen bei uns im Keller ist.” befahl ich ihr. “Komm, Lars, wir gehen schon mal runter.” Wir gingen zum Schrank und öffneten ihn. Am Boden des Schrankes waren zwei Griffe. Wir hoben den Boden an den Griffen und staunten nicht schlecht, als eine verrostete Steigleiter nach unten führte. Früher war da wahrscheinlich eine Falltür, die den zweiten “Keller” verborg. Unten angelangt, sahen wir uns um. Dort waren einige Kisten mit Waffen und Munition. In der Mitte standen drei Monitoren. Darauf lief die Live-Überwachung von einem Tresorraum der Bank in der Nähe. Ich legte die Taschenlampe auf den Tisch. Im Ecken war ein Schrank. “Wollen wir mal sehen was da drin ist.” sagte ich und wollte den Schrank aufmachen, als eine Stimme hinter mir sagte: “Nein, das wirst du nicht machen!” Es war Bruno Brecheisen mit einer Waffe auf uns gerichtet. Ich sah in den Lauf der Waffe und mir war klar, wir sitzen in der Tinte. “Ihr habt mein Geheimversteck gefunden, also mach ich euch unschädlich. Im Schrank ist nämlich ein Tunnel, der in die Bank führt. Habt ihr noch letzte Wünsche?!” “Hände hoch, Bruno. Du bist verhaftet.” Hinter ihm standen zehn schwer bewaffnete Polizisten. Sie legten ihn in Handschellen und führten ihn ab.