Klub der jungen Geschichten Schreie aus dem Westen Jamie Bissig, Ennetbürgen, 3. Oberstufe

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann.

Leider zu sicher. Ich arbeite schon seit 15 Jahren bei der Polizei und immer wieder tauchen Vermisstanzeigen bei uns auf. Es war gegen Mitternacht und ein lautes «Hatschi» ist aus dem Nebenzimmer meines Büros zu hören. Willy Jones ist wieder mit seiner Pollenallergie beschäftigt und bittet mich, das Telefongespräch einer verängstigten Mutter entgegenzunehmen.

«Können Sie uns nochmals in Ruhe alles erzählen?», frage ich die besorgte Mutter. Die Frau holt tief Luft und erzählt: «Meine Tochter Cassy sollte seit zwei Stunden zuhause sein. Wir haben schon überall gesucht, sogar ihr Freund Colin, mit dem sie heute im Kino war, weiss nicht wo Cassy ist.» Also machen wir (Kommissar Brown und ich) uns auf den Weg zu Colin.

Wir steigen in den Streifenwagen und fahren los. Als wir an der Tür klingeln, hören wir aus der Gegensprechanlage eine müde Stimme. «Jaa?», fragt er genervt. «Hier ist Kommissar Smith, es tut uns leid, dass wir sie so spät noch stören Herr Williams, doch ihre Freundin Cassy ist spurlos verschwunden. Wir haben ein paar Fragen!» Der Türsummer ertönt. Die Wohnung ist klein und karg eingerichtet. Wir setzen uns und sprechen über den gestrigen Abend: «Wir gingen zusammen ins Kino und hatten einen Streit. Sie war so wütend auf mich; und so stieg sie einfach zu einem fremden Mann ins Auto. Da ich ebenfalls wütend war hatte ich keine Zeit mir Sorgen zu machen - doch als dann Cassy’s Mum anrief…ich hätte niemals zulassen dürfen, dass Cassy in ein fremdes Auto einstieg!» Ich versuche ihn zu trösten: «Herr Williams, wir werden uns auf die Suche nach Ihrer Freundin machen, versprochen!»

Als wir wieder im Streifenwagen sitzen, bekomme ich Cassys Handysignal. «Cassy befindet sich laut Ortungssystem in der Christopher Ave. 19, lass uns dorthin fahren!», sagte ich aufgeregt. Doch Kommissar Brown ist mit meinem Plan nicht einverstanden. «Ich habe eine andere Vermutung - die Mainstreet - lass uns dort nachschauen.» Kommissar Brown verhält sich komisch. Wahrscheinlich hat er aber Recht – wie immer, überlege ich mir. Wir fahren zur Mainstreet und observieren das Gebäude, welches er vermutet. Nichts, gar nichts. «Ich denke es ist genug für Heute!», sagt Brown müde. «Wir können doch nicht einfach Schluss machen!» schreie ich. Doch er entgegnet ruhig: «Ich denke es ist besser, eine Pause einzulegen und nun keine Diskussion mehr!»

Wir fahren in die Zentrale und gehen in unsere Zimmer. Meine Gedanken fahren Karussell und so plane ich, allein zur Christopher Ave. 19 zu gehen und mich dort umzuschauen. Als ich mich zum Streifenwagen schlich, entfernt sich ein Auto aus der Polizeiausfahrt. «Wer war das bloss?», dachte ich mir und steige hinters Steuer.

Die Gegend ist sehr ruhig und die Häuser stehen verlassen da, sogar die Eingangstür war nicht verschlossen. Plötzlich höre ich Schreie aus dem unteren Stock. Als ich die Treppe hinunterschleiche, traue ich meinen Augen nicht: Ich sehe Cassy zusammen mit Kommissar Brown, welcher sie fesselt. Zum Glück habe ich Handyempfang - nach dem zweiten Klingeln nahm Kommissar Jones ab: «Polizeirevier Los Angeles.» - «Hier ist Kommissar Smith, ich brauche dringend Hilfe!», flüstere ich. «Ich bin in der Christopher Ave. 19 und Cassy’s Entführer ist hier.» - «Ich schick Dir Brown zur Hilfe», meint mein Kollege. «Hör mir gut zu, Kommissar Brown ist DER Entführer. Schick Hilfe, sofort!» - «Bin auf dem Weg!», das Leerzeichen ertönt.

Es fühlt sich ewig an. Als ich Jones sehe bin ich erleichtert. Er kauert sich neben mich und zusammen überlegen wir uns einen Plan. Ich sehe in Willy Jones zerknirschtes Gesicht und denke: «Shit.» Ein lautes «HATSCHI» erfüllte die Stille im Raum und lässt seiner Pollenallergie den freien Lauf.

Dann geht alles sehr schnell…Brown lässt Cassy gefesselt im Keller zurück und flüchtet über den Notausgang. Leider haben wir ihn nicht erwischt. Cassy hat uns die anderen acht Mädchen vorgestellt, die seit Jahren vermisst wurden und ebenfalls in diesem Keller über Jahre festgehalten wurden.