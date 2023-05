Klub der jungen Geschichten Schutzhof Happyend Jana Lovrinovic, Sarnen, 4. Primar

(chm)

«Leo, komm mal her!», rief Leos Mutter. «Was ist?» fragte Leo. «Holst du mir die Tomatensauce aus dem Keller?» fragt seine Mutter. «Klaro», antwortete Leo. Er ging in den Keller und sah ein Licht aus dem Schrank. Er öffnete den Schrank und schaute verdattert. Er dachte sich: das ist ja nur eine Lampe.

«Nanu, da ist ja ein Brief versteckt!» wunderte sich Leo. Da drin stand: Lieber Leo, ich weiss, dass du grosse Verantwortung hast, darum vererbe ich dir mein altes Tierheim. Es ist, naja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Du musst es renovieren. Ich hoffe du liest diesen Brief. Viel Glück. Liebe Grüsse, Hans Biggli, dein Grossvater.

Leo war Feuer und Flamme und kam jetzt erst darauf, dass er das Tierheim renovieren muss. Er musste noch seine Freunde anrufen. Er ging wieder zu seiner Mutter, gab ihr die Tomatensauce und ging in sein Zimmer. Er rief alle seine Freunde an und erzählte ihnen die Geschichte. Sie fanden das alles sehr spannend.

Sie trafen sich bei Leo zu Hause. Sie gingen gleich los zu dem Tierheim von Leos Opa Es war wirklich eine Renovation nötig. Sie hatten sich viel vorgenommen. Nach einem Monat harter Arbeit war das Werk vollendet. Natürlich wussten ihre Eltern davon und kamen sofort her. Sie eröffneten alle gemeinsam das Tierheim. Natürlich waren die Eltern mächtig stolz auf ihre Kinder. Sie hatten ein schönes Büro eingerichtet. Rikki, Cleo und Lewis waren gerade am Diskutieren wie das Tierheim heissen soll. Da kam Leo hinein und sagte: «Das Tierheim hat noch keinen Namen.» «Blitzmerker», sagte Rikki. Sie diskutierten. Rikki machte den Vorschlag «Tierfreunde». «Ne», antwortete Lewis. «Dann mach du einen Vorschlag», sagte Rikki. «Wie wäre es mit Schutzhof Happyend?» schlug Cleo vor. Alle stimmten zu. Sie brachten ein Schild am Eingang an, darauf stand: Schutzhof Happyend.

Sie richteten alle Zimmer ein. Sie hatten Hundezimmer, Katzenzimmer, Kleintierzimmer, Reptilienterrarien und Schildkrötenterrarien. Sie mussten noch Futter und Spielzeug kaufen für die Tiere. Als sie das ganze Tierheim eingerichtet hatten, machten sie noch eine Webseite im Internet. Danach lehnten sie sich zurück. Sie mussten ein bisschen warten, dann klingelte das Telefon. Es waren alle ganz aufgeregt. Rikki nahm den Hörer ab. Es war eine Frau Müller am Apparat. Sie sagte: »Ich habe eine Katze gefunden. Sie ist verletzt!» Rikki fragte: « Wo sind sie?» «Ich bin an der Brünigstrasse neben der Hausnummer 6», antwortete Frau Müller. «Wir kommen», sagte Rikki. Sie legte auf und sie fuhren sofort los. Cleos Vater fuhr sie. Sie hatten eine Transportbox mitgenommen. Als sie da waren sahen sie schon von Weitem die Katze und Frau Müller. Leo nahm die Katze und trug sie in die Transportbox. Sie verabschiedeten sich von Frau Müller, stiegen ins Auto und brachten sie ins Tierheim ins Untersuchungszimmer. Cleos Mutter untersuchte die Katze. Sie ist Tierärztin. Sie untersuchte die Wunde und sagte: «Ist nichts Schlimmes. Ihr könnt sie jetzt in ihr Zimmer bringen. Ich muss nur die Wunde desinfizieren. Sie hat auch keine Milben oder ähnliches.» Die Freunde brachten die Katze in ihr Zimmer und brachten ein Namensschild an der Tür an. Darauf stand: Emma. Sie hatten sich nämlich schon bei der Untersuchung Gedanken gemacht und fanden Lewis Vorschlag am besten. Und der war: Emma. Denn es ist ein Mädchen.