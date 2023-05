Klub der jungen Geschichten Schwester Mariana Miyazawa, Steinhausen, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte ihn öffnen aber meine Mutter rief: „Essen ist fertig!“ Ich hatte furchtbare Angst, dass sie es herausfand, dass ich im Keller war. Weil Mama sagt, dass es streng verboten ist in den Keller zu gehen! Ich hatte nicht so schnell gegessen, wie ich sonst schnell esse, weil ich Angst hatte. Als ich fertig war, schlich ich langsam in den Keller. BUUMMM! Das Licht ging an. Das war Mama. Ich versteckte mich leise und hielt den Atem an. Ich konnte es sehen, der Keller war voll schön. Er war mit Blumen dekoriert. „Wau“, sagte ich leise. Sie betete und betete laut und ging dann wieder raus. BUUMMM, machte es aus dem Schrank. Ich machte ihn langsam auf. Ich starrte hinein. Ein leichter Wind traf mein Gesicht. Eine kleine schwarze Schatzkiste lag darin. Ich nahm sie vorsichtig heraus. Was drinnen war schockierte mich. Ein kleiner Ring. Ich dachte er ist von Mama, aber ein anderer Name stand darauf, Lisa. „Wer ist Lisa“, fragte ich mich leise. Da kam eine Stimme hinter mir. „Ich bin Lisa.“ Ich zitterte:“ Weeeerrr iiist daaas?“ „Lisa, deine Schwester.“ „Du? Ich dachte, ich hätte keine Schwester.“ Lisa sagte laut: „Ich hasse dich!“ „Aber ich kenne dich ja nicht“, sagte ich erschrocken. „Doch, du bist meine jüngere Schwester. Du bist der Grund, wieso ich gestorben bin.“, sagte Lisa leise. „Wieso?“, fragte ich überrascht. Lisa erzählte: „Unsere Mutter wollte nur ein Kind. Also, als du geboren bist, hatte sie dich lieber. Ich musste mit 10 arbeiten, um meine eigenen Sachen zu kaufen und die Hausarbeiten machen, währenddem du und unsere Mutter spielten.“ Ich fand es so unfair. Eines Tages fragte sie Lisa, ob sie mit ihr raus darf. Sie sagte ja. Aber sie wollte sie nur umbringen. Das tat sehr weh. Sie vergrub sie im Keller. „Wow!“ Ich war überrascht. Ich nahm den Ring und ging vorsichtig rauf in mein Zimmer. Ich packte meine Sachen und ging schleichend aus dem Fenster. Laufen ist gut, aber ich rannte so schnell ich konnte. Meine beste Freundin war überrascht mich zu sehen. Ich ging zu ihr rein. Sie fragte mich, was los ist. Ich erzählte ihr, wie ich einen Ring im Keller fand und dass Lisa draufstand. Dies sei meine Schwester, die meine Mutter umbrachte und wie ich die Mutter sah, wie sie betete. Lana war so erschrocken. Sie zitterte sogar. Sie sagte, ich darf hier so lange bleiben, wie ich wollte. Aber ich konnte Lisa immer noch sehen und hören! Endlich alles wieder normal, ausser Lisa!