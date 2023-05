Klub der jungen Geschichten Sei dankbar Lilly Baumann, Meien, 4. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück.

An einem sonnigen Sonntagnachmittag gingen ich und meine Familie im Wald spazieren, bis wir auf eine Obdachlose stiessen. Ich fragte Mama, ob ich etwas Geld geben darf. Mama sagte, auf keinen Fall. Ich war sehr enttäuscht, bis ich auf eine Idee kam. Ich bekam von Oma Margrit zwei Franken, weil ich ihr geholfen hatte. Ich warf der Obdachlosen die Münze unauffällig zu. Sie machte ein Zeichen, dass sie das gefreut hatte. Einige Meter nach der Obdachlosen schimpfte Mama ganz doll mit mir. Ich spurtete nach Hause und schloss mich in mein Zimmer ein. Am nächsten Morgen entschuldigte sich Mama bei mir.

Zwanzig Jahre später hatten wir fast kein Geld mehr. Wir mussten alles bis auf das Essen und die Klamotten verkaufen. Wir zogen auf die Strasse. Ein halbes Jahr später begann der beste aber auch der dümmste Tag in meinem Leben. Eine schwangere Frau gab uns Butterbrötchen und warmen Tee. Sie wollte gerade wieder weglaufen. Ich hielt sie an und sagte: «Vor zwanzig Jahren habe ich dir zwei Franken gegeben.» Sie stürmte auf mich zu und umarmte mich. Sie erzählte, was nach meiner Spende passiert ist. Es hat mich schockiert. Sie lernte einen Mann kennen. Sie durfte zehn Jahre bei ihm leben. Sie erzählte mir: «Ich wurde schwanger und er hat mich verlassen. Ich durfte drei weitere Monate bei einem jungen Paar wohnen. Sie wurden Millionäre. Sie schenkten mir das Haus. Ich war überglücklich.»

Jetzt kam ein böser Mann auf uns zu gelaufen und brummte: «Anne, hör auf, fremden Menschen Essen und andere Dinge zu geben oder dein Leben ist vorbei.» Mein Papa nahm mein T-Shirt und fesselte ihn. Und Mama sprang zur Polizei. Sie kamen mit den Pferden angeritten. Sie nahmen den Mann fest. Die Frau stellte sich vor: «Ich bin Anne.» Ich und meine Familie stellten uns auch vor. Wir kamen in ein langes Gespräch, bis sie sagte: «Ihr könnt mit mir kommen.» Also gingen wir zu ihr nach Hause. Alle bekamen ein Bett und Essen. Am 24. November bekam Anne ein Baby namens Lisa. Alle restlichen Jahre vergingen wie im Flug. Ich und Anna wurden allerbeste Freunde und haben uns gegenseitig geholfen.

Also denkt dran: Seid dankbar für alles im Leben!