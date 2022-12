Unihockey – Damen NLB Sieg für Floorball Uri nach drei Niederlagen Gegen UH Lejon Zäziwil gewinnt Floorball Uri am Sonntag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 6:5.

(chm)

Sabrina Rüttimann-Bösch eröffnete in der 3. Minute das Skore, als sie für Floorball Uri das 1:0 markierte. Anja Loretz sorgte in der 5. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Floorball Uri. Floorball Uri erhöhte in der 13. Minute seine Führung durch Elvira Lövén weiter auf 3:0.

Floorball Uri erhöhte in der 13. Minute seine Führung durch Bellinda Wüthrich weiter auf 4:0. Katerina Peterkovà baute in der 14. Minute die Führung für Floorball Uri weiter aus (5:0). Janine Thomi (29. Minute) liess UH Lejon Zäziwil auf 1:5 herankommen.

In der 35. Minute verkleinerte Sarah Aeschbacher den Rückstand von UH Lejon Zäziwil auf 2:5. Lisa Kormann (38. Minute) liess UH Lejon Zäziwil auf 3:5 herankommen. Dank dem Treffer von Janine Thomi (51.) reduzierte sich der Rückstand für UH Lejon Zäziwil auf ein Tor (4:5).

In der 53. Minute baute Sabrina Rüttimann-Bösch den Vorsprung für Floorball Uri auf zwei Tore aus (6:4). Lisa Kormann brachte UH Lejon Zäziwil in der 60. Minute auf ein Tor heran. Das 5:6 blieb aber der Schlussstand.

Lisa Kormann mit vier Punkten beste Skorerin des Spiels

Skorerinnen für Floorball Uri: Das Spiel wird Sabrina Rüttimann-Bösch mit drei Punkten (Tore: 2, Assists: 1) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter haben sich Anja Loretz mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1), Elvira Lövén mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) und Katerina Peterkovà mit zwei Punkten (Tore: 1, Assists: 1) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Skorerinnen für UH Lejon Zäziwil: Das Spiel wird Lisa Kormann mit vier Punkten (Tore: 2, Assists: 2) in sehr guter Erinnerung behalten. Sie war damit die beste Skorerin ihres Teams. Weiter hat sich Janine Thomi mit zwei Punkten (Tore: 2, Assists: 0) ins Skoreboard eingetragen. Gleichzeitig gab es drei Spielerinnen, welche sich jeweils einen Punkt gutschreiben liessen.

Nach dem Spiel wurde Lisa Kormann zur besten Spielerin von UH Lejon Zäziwil gekürt. Bei Floorball Uri wurde diese Ehre Elvira Lövén zuteil.

Unverändert liegt Floorball Uri auf Rang 5. Das Team hat 18 Punkte. Für Floorball Uri geht es auf fremdem Terrain gegen UC Yverdon (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 10. Dezember statt (19.00 Uhr, Collège des Rives Yverdon-les-Bains).

UH Lejon Zäziwil liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 3. Das Team hat 22 Punkte. UH Lejon Zäziwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von UH Appenzell an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Dezember statt (19.30 Uhr, SLM Arena Konolfingen).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.